美国华裔儿童为武汉献爱心

人民网纽约2月10日电 最近,在武汉市一些微信群和新媒体网站,一张又一张美国华裔儿童为武汉抗击新型病毒疫情献爱心的照片在流传。这些满脸稚气的儿童,都是在美国出生的美藉华裔,有的才5、6岁,更多的是10岁左右。有的儿童拿着自己攒下的压岁钱捐给武汉,有的儿童用自己创作的图画为武汉加油。还有的小朋友制作了小视频,喊出自己的心声:“我爱你中国!武汉加油!中国加油!”

许多武汉网友看了这些照片和视频深受感动,纷纷在网上流言:“看哭了,加油!”“太感人了,这些小天使!”“真的超感动!谢谢你们!”

这些照片是从哪里来的?记者经过多方寻找,终于在纽约找到了拍摄者和组织者王早早,并对她进行采访。

王早早是一位年轻的教育工作者,毕业于哥伦比亚大学,获双语/双文化研究硕士学位,曾在美国各类学校和培训机构当过8年教师,2018年在纽约创办了“早知道学习中心”。她还是一名主持人,曾多次为大型文化活动担任主持。

王早早说,今年1月中旬,她带领15名美国华裔小朋友,去北京星光大道演播厅录制儿童春晚的《ABC的时尚新潮流》节目,小朋友们的节目获得了金奖。春节前返回纽约,还没有在喜悦的心情中缓过来,就一下子被武汉传来的病毒肺炎疫情消息吓了一跳。其中几个回到学校里上课的华裔小朋友,竟成了不受欢迎的人,被同学举报,说他们刚从中国回来,属于从疫区回来的,应该隔离。虽然他们已经从医生那里拿到了检查单,证明没有受到病毒感染,仍然面对着很大的压力。华裔小朋友还常常听到学校里其他族裔学生议论“China Virus ”(中国病毒),心里感到很疑惑。

作为一个教师,王早早听到小朋友和家长的反应,心里很不是滋味,总觉得应该做些什么。她教过的华裔儿童学生有数百名之多,与大多数学生家长都有微信联系。于是,她开始帮助华裔孩子们,正确认识和了解在武汉发生的这场疫情。她在微信群里告诉学生和家长,如果有其他族裔学生称呼这次疫情为“中国病毒” ,请给孩子正确的引导,礼貌的告诉同学们:这个病毒不叫中国病毒,叫“Corona Virus”,它有可能发生在世界上任何一个国家。就像在非洲刚果发生的埃博拉病毒(Ebola),没有人叫它刚果病毒(congo virus)。

接着,王早早于1月28日在微信群里发出一封倡议书,讲述了在武汉发生的疫情,希望华裔小朋友在自愿的情况下,可以把自己的压岁钱捐出一部分,帮助武汉抗击疫情,所收到的全部款项,将捐赠给“湖北省青少年发展基金会”。

想不到倡议发出后,很快就得到了很多家长和孩子们的热情回应。第一个送来捐款的是7岁奎尼(Queenie)和姐姐莉莉安娜(Liliana ),姐妹俩还特别录制了视频,鼓励武汉的医护人员,并高喊“武汉加油,中国加油!”虽然她们的中文发音并不标准,但是她们真挚的感情令人感动。

捐款越来越多,但王早早觉得,捐钱帮助武汉抗击疫情,当然是好事,但是还应该对在抗击疫情第一线的医护人员,在精神上给予表扬和鼓励。于是她整理了一些武汉抗击视频和照片,其中有医护工作者主动请求上抭疫第一线,几十个小时不眠不休坚持为病人服务。还有一些华人团体连夜为武汉捐献物资。王早早请家长将这些照片和小视频给小朋友看,然后鼓励孩子们,写上一张感谢卡,或者画一幅画,献给奋战在抗击疫情第一线的医护人员。

华裔小朋友很快行动了起来,送来了一幅幅图画和一张张感谢卡。13岁的小姑娘王紫涵(Eva Wang),花了几天的时间,构思、作画,完成了一副作品。画面上,手手相连的口罩上,有一双明亮的大眼睛,眼神里有坚毅、有期盼,更有爱。

5岁的小朋友刘索非亚(Sophia Liu),她还不懂什么是死亡。但是她知道这幅画,是送到很远的中国,送给很多当医生护士的叔叔阿姨,她们可以让大家不再生病,可以让大家都有“福”。

11岁的谢丹尼尔(Daniel Xie ),不仅主动捐款,还要求用英文写下了一段自己的肺腑之言:“We all care about just as we care for our family. U feel better tomorrow!” ( 我们如同关心自己家人般地,关心着你们。希望你们明天能够得到恢复!)

华裔儿童杜婧祎为武汉捐了款,她在给武汉医护人员的感谢卡上写道:《爱我中华》等歌曲伴随我成长,中国已经像一颗种子种在我心里。为武汉加油!为你们骄傲!

王早早连续多日把华裔儿童创作的这些图画、贺卡及小视频,发给武汉的一些公众号和新媒体,于是,很快就流传了起来。

至2月9日,华裔儿童给武汉的捐款已经超过一万美元。如今,王早早每天都会收到华裔儿童献给中国抗击疫情的捐款和新创作的图画,她很感谢华裔儿童家长的支持。家长们也感谢王早早举办了这次为武汉献爱心的活动。有家长说,小朋友通过这一活动,认识到自己是龙的传人,更加热爱祖藉国,激发出爱心和责任感,对他们今后的健康成长是件好事。(谢荣镇)

