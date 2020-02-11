中国驻中非大使陈栋：中方愿用真情和行动共同构建更加紧密的中国—中非命运共同体

陈栋大使和索姆塞卫生部长签署中国援中非抗疟药品交接证书

人民网亚的斯亚贝巴2月11日电 （记者 万宇）班吉消息：2月10日，中国驻中非大使陈栋与中非卫生和人口部长索姆塞举行联合记者招待会，介绍中国抗击新型冠状病毒肺炎疫情情况，并现场回答记者提问。世界卫生组织驻中非代表，中非巴斯德研究院负责人、中国援中非医疗队队员，以及中非国家电视台、国家通讯社、国家电台、班吉电台等媒体和当地多名网络博客主参加。

陈栋大使和索姆塞卫生部长首先代表两国政府签署中国援中非抗疟药品交接证书，随后播放的中国抗击新冠肺炎疫情的视频短片，全方位展示中国政府和人民全力以赴抗击疫情的场景。 陈栋大使在致辞中表示，疫情发生以来，中国共产党和中国政府始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，把疫情防控作为首要任务。习近平主席亲自部署、亲自指挥，中国政府举全国之力抗击疫情，采取了远超世界卫生组织建议和《国际卫生条例》要求的最全面、最严格的一系列防控举措。目前治愈人数不断上升，湖北省以外的中国其他各省确诊人数连续5天直线下降，充分表明中方的举措是积极有效的，在中国共产党坚强有力领导下，中国政府和人民有决心、有信心、有能力打赢这场疫情防控阻击战。

陈大使强调，中国政府始终秉持公开、透明和负责任的态度，及时发布疫情信息，积极开展疫情防控国际合作，获得世卫组织及许多国家的支持和肯定。世卫组织总干事谭德塞对中国采取的有力举措深表赞赏，认为中方举措是对全球疾病防控的大力支持，并明确提出不赞成甚至反对对中国采取旅行或贸易禁令，但美国等少数国家对中国疫情采取过度反应措施，起了很不好的带头作用。中方用实际行动抗击疫情，为阻止疫情向世界扩散发挥了重要作用，希望各国客观理性评估疫情，避免采取过激举措。

陈大使还介绍了中国政府协助在华外国侨民防疫情况，以及驻中非使馆关爱中非在华侨民所做工作。他感谢中非各界对中国抗击疫情给予的慰问和支持，表示患难见真情，中方不会忘记中非政府和人民的深情厚谊，愿用真情和行动共同构建更加紧密的中国—中非命运共同体。他表示，中国有句古话“多难兴邦”，面对疫情带来的考验，中国特色社会主义制度优势以及中国国家治理体系和能力正在不断发挥作用，中方诚邀中非朋友共同见证中国政府和人民最终必将打赢这场疫情防控阻击战。

索姆塞部长高度赞赏中国政府为抗击疫情采取的有力措施，表示正如世卫组织所言，中方防控举措为各国设立了应对疫情的新标杆，值得中非学习借鉴。新冠肺炎疫情是全世界面临的共同挑战，需要各国通力合作。中非政府将坚定与中国政府和人民站在一起，支持中方抗击疫情，将继续遵从世卫组织建议，不采取旅行和贸易限制措施。索姆塞介绍了中非为防范疫情输入采取的措施，呼吁民众提高警惕，采取必要防护，同时勿信谣言，避免恐慌。他最后表示中国有更好的防治条件，建议在华中非侨民暂勿返回中非。

(责编：崔越、杨牧)