美国华侨华人继续支持国内抗疫斗争

美国华人华侨继续支持国内抗疫斗争 图片由华盛顿同乡联提供

人民网华盛顿2月11日电（记者 张梦旭）当地时间2月10日，由美国华盛顿地区同乡会联合会（同乡联）募集的约2吨国内急需的医疗防护物资，由中国国际航空公司巴尔地摩物资集散基地运往纽约。同乡联理事长黄雷对记者说，这批物资共有200箱左右，包括口罩、防护服、防护镜等，将于12日经国航纽约至北京航班运往国内，最终送往武汉市第三医院、第八医院和第九医院。

黄雷介绍说，这是近段时间以来同乡联向国内发送的第三批防疫物资。自国内新型冠状病毒疫情爆发以来，华盛顿地区的华侨华人心系祖（籍）国、情系疫区，踊跃响应同乡联发起的募捐活动，迄今同乡联已募集20万美元左右。他们正在积极采购第四批物资，争取下周发往国内。

“新型冠状病毒疫情是从武汉发起的，但是疫情已不仅仅是武汉的问题，它是全中国和全世界的共同问题，没有哪一个国家可以置身事外。作为华侨华人，我们出一份力、尽一份情，这是我们应尽的责任。”黄雷说。

大华盛顿地区中国大专院校校友会联合会（华盛顿大专联）也继续开展医疗物资募捐活动。2月6日，华盛顿大专联会长李民在马里兰州巴尔地摩市联系到了一批医疗货物。李民说，这70多箱医疗物资目前已装运完毕，力争在最短时间内运往国内疫区。

2月8日，由美国浙江经贸文化联合会、温州旅美同乡会、洛杉矶温州商会三会联合募集的十万多个医用口罩运抵萧山机场和温州机场。其中4万个口罩捐给萧山机场，宁波、诸暨与慈溪及浙江省侨联的一线抗疫人员，剩下的全部捐给温州，尤其是乐清、永嘉。温州旅美同乡会荣誉会长王俭美在接受记者采访时说：“我们的支援行动在继续，只要航班不停飞，我们每天积少成多，尽最大可能，不断往家乡发送救援物资。”

美国全美浙江总商会也时刻关注疫情，响应浙江省侨联、温州市统战部的倡议，迅速行动，在商会里倡议“支持国内，共抗“疫”情”献爱心活动，集沙成塔，心怀大爱，共克难关，为打赢这场没有硝烟的战争，尽海外华侨华人之力。

全美浙江总商会会长林光说，在浙江省侨联发起倡议以后，温州市统战部跟温州市侨联也同时发出了倡议。目前，全美浙江总商会筹集的善款已达10多万美金，这个数字还在增加，浙江籍的侨胞也在各个侨团发起倡议，筹集抗“疫”物资，大家表示尽一点绵薄之力，凝聚一份力量，形成一种氛围，升华一种精神，中国加油!

犹他州盐湖城华助中心2月5日发起犹他州侨界第二轮捐助活动，截至2月10日已收到各方新捐善款3.7万多美元，两轮捐助共获各界捐赠5.5万多美元。目前第二轮捐助工作仍在进行之中。

(责编：崔越、贾文婷)