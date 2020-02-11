可口可乐基金会追加捐赠50万美元医疗物资

人民网华盛顿2月11日电 当地时间2月10日，由可口可乐基金会追加捐赠至美国灾害救援组织MedShare的医疗物资已整装待发，即将启程运往中国。这批价值50万美元的医疗物资包括150万个防护口罩和4万套防护服。这是继可口可乐基金会1月向壹基金捐赠50万美元后的第二笔捐助。共150万支口罩，4万套防护服。

2月10日在加利福尼亚州圣莱安德罗市MedShare总部，中国驻旧金山总领事王东华大使中国驻旧金山总领事王东华 大使、本地华人社区、可口可乐公司及装瓶合作伙伴的相关代表和员工志愿者等出席了物资启运发布仪式。这批医疗防护物资将由上海宋庆龄基金会接收并用于支持中国抗击新型冠状病毒疫情。

“我们非常关心中国的疫情，希望尽快为当地医院提供急需的防护物资。可口可乐基金会和MedShare长期携手，希望能在这个关键时期为受影响的社区提供重要的救援帮助。” 可口可乐基金会总裁海伦·史密斯·普利斯表示。

除了可口可乐基金会累计捐赠的50万美元现金和50万美元的医用物资，截至2月10日，可口可乐中国系统也已累计捐赠450万人民币。此外，通过可口可乐中国与壹基金的“净水24小时”行动，可口可乐中国系统迄今已共捐助饮用水及其他饮料90万余瓶。

“面对疫情，整个可口可乐中国系统都在尽其所能，互相支持和帮助社区度过这个困难时期。”可口可乐中国及韩国区总裁冯广晟先生表示，“作为中国社区的一份子，我们对中国的承诺不会改变，我们相信，在各界的支持下，中国最终一定会战胜这次疫情。”

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