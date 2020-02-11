美国民间捐赠助中国抗击疫情 世界人民和中国在一起

美国民间医疗援助组织MedShare和中国驻旧金山总领馆捐赠交接仪式

人民网旧金山2月10日 电（廖丹、邓圩）当地时间2月10日上午10点，美国民间医疗援助组织MedShare和中国驻旧金山总领馆在加州圣莱安德罗(San Leandro)仓库举行了一个特殊的交接仪式，该组织将向中国捐赠180万个口罩和8万件隔离服。据了解，这是疫情爆发以来，目前美国民间捐赠物资最多的一次。本次捐赠的口罩和隔离服将从旧金山出发，预计在2月14日左右送达到中国武汉和上海。

交接仪式上，中国驻旧金山总领馆总领事王东华代表中方感谢美国民间医疗援助组织MedShare对中国的支持和帮助，同时他谈到，在中国目前新冠肺炎疫情最为严重之际，我们应该像世界卫生组织提出的号召一样，全世界携手共进，抗击疫情。他说：“中国作出了大量的努力抗击新冠肺炎，到今天我们能看见治愈的人数在不断增加，这表明了中国人民和政府的抗击疫情的勇气和决心。”他代表中国人民对美国民间各大公司、组织和人民致以深深的谢意，感谢美国人民对中国的友好支持，同时王东华总领事也希望美国政府应该更多的关注到和中国联合抗击疫情本身。

作为MedShare的合作伙伴关系，可口可乐公司代表Curt Ferguson分享了上个月自己在中国上海的一段经历。他说在他离开中国的时候，疫情已经开始，他亲眼目睹了中国政府和人民如何在一起抗击新冠肺炎疫情，这些努力都不是仅仅能用言语来形容的。在这次捐赠中，可口可乐公司捐出50万美元，Curt希望更多的人能够参与到帮助中国抗击疫情中来，而后继可口可乐公司也会加大支援中国的力度。

本次捐赠由美国UPS负责运输，值得一提的是，美国UPS将专门把这批物质空运至芝加哥，由芝加哥到上海的直达航班运抵中国。UPS的代表Kevin O'Brien说，无论什么情况下，UPS都会和中国在一起，UPS愿意无条件援助中国。而作为本次捐赠物资的医疗用品提供商之一， Henry Schein医疗公司代表 David Kochman呼吁，中国和美国的企业要联合起来支援中国，这对世界是十分重要的，他祝愿中国政府和人民能够尽快解除疫情。

MedShare是美国一家人道主义援助组织，他们通过采购并直接向世界各地有需要的社区和国家提供医疗物资。CEO Charles Redding告诉记者，运输和筹集口罩是目前面临的最大的困难 。但是，这绝不是他们最后一次捐赠，后继他们还将继续筹备更多的医疗物资运往中国。在采访过程中间， Charles特别谈到希望人们正确看待疫情，新冠肺炎即使不发生在中国，也许某一天也会发生在世界的某个地方，所以，这不仅是中国的事情，也是世界的，大家现在更需要的是联合起来，一起应对疾病，而不是对中国和中国人民有异样的眼光。

就目前海外华人最为关心的、抗疫捐赠物资如何顺利运抵国内的问题，记者当天咨询了中国旧金山总领事馆的经商参赞杨依杭，他告诉记者，在美国目前没有停航的航空公司如南航和国航，都可以帮助运送捐赠物质。这两家航空公司在旧金山设有办事处，海外华人可以直接和他们联系，而美国的UPS也是可以使用的。这段时间，总领事馆已经协助了不少的中资企业运送救灾物资回到中国，总领事馆正在细化海外捐赠物资的流程和通道的工作；他建议作为个人需要送回国的医疗物资，可以使用正常的商业渠道邮寄。

(责编：崔越、贾文婷)