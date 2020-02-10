阿尔及利亚驻华大使：与湖北的不解之缘让每个阿尔及利亚人心系湖北

人民网北京2月10日电（曾书柔、法伊萨）2日深夜，阿尔及利亚航空公司的客机缓缓降落在武汉机场，随之从其货舱卸下的是从阿尔及利亚运送过来的医疗物资。作为第一批向中方主动捐助疫情防控物资的国家之一，阿尔及利亚不仅与中国有着传统友好关系，更与湖北省有着不解之缘——自1963年以来，湖北向阿尔及利亚已经派遣医疗队员3000余人次，他们精湛的医术和高尚的医德赢得了阿尔及利亚政府和人民的高度赞誉。

“患难见真交。”阿尔及利亚驻华大使艾哈桑·布哈利法用这句阿拉伯谚语向人民网形容阿尔及利亚与中国的关系。阿尔及利亚曾经为恢复中国在联合国的合法席位作出过重要贡献，是两阿提案国（阿尔及利亚、阿尔巴尼亚）之一。上世纪六十年代，阿尔及利亚独立后，面临法籍医生全部撤走、国民缺医少药的困境，中国是世界上第一个宣布向阿派遣医疗队的国家。在中国派遣的第一支医疗队中，正是以湖北医务人员为骨干。

“在新冠肺炎疫情面前，阿尔及利亚就是与中国政府和人民心连心的真朋友。”在紧急指挥协调完援助物资对接工作后，艾哈桑·布哈利法对人民网说：“我们密切关注中国疫情，并代表阿尔及利亚人民和政府声援中国，阿尔及利亚将在这个困难时刻与中国尤其是与武汉风雨同舟。”

去年初，艾哈桑·布哈利法大使曾特意到访湖北多个地区，参观访问了多个卫生医疗健康机构，并与多位医疗工作人员进行了交流。

在与湖北第26批援阿医疗队员沈阿利进行交流的过程中，艾哈桑·布哈利法大使专程代表阿尔及利亚政府对沈阿利一家表示感谢，并形容其一家为中阿友谊代表。湖北应城的沈阿利一家祖孙三代接力，曾八次援非。沈阿利出生时，正在阿尔及利亚援非的爷爷给他取名“阿利”，寓意永远记得阿尔及利亚。

艾哈桑·布哈利法大使说，湖北在阿尔及利亚人民心中有特殊地位，每个阿尔及利亚人都知道湖北。新冠肺炎疫情爆发后，许多远在阿尔及利亚的人民心系湖北，阿尔及利亚政府第一时间协调运送了医疗物资，希望湖北能早日度过难关。他说：“我们对中国政府采取的防控措施感到由衷放心，希望疫情早日缓解，人民恢复从前没有阴霾的阳光生活。”

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