旧金山花车大巡游喜庆中国元宵节

人民网旧金山2月8日电（廖丹 邓圩）当地时间2月8日，中国农历正月十五，一年一度的旧金山农历新年花车大巡游拉开帷幕。

下午四点，旧金山的警察就把游行的路线规划好了，不少美国的叔叔阿姨们早早的端着小板凳正儿八经的坐在路边等着看游行。下午5点15分，游行正式开场。

在现场，围观的人把一条条街都占满了 ，有意思的是，不管是黄头发还是黑头发，加入游行的每个市民，都是齐刷刷的穿着中式唐装。不仅如此，100多个当地政府部门、商业机构和民间团体盛装参加大巡游。中国驻旧金山总领事王东华和旧金山市长伦敦布里德等都出席了活动，并点燃40万响鞭炮。巡游队伍浩浩荡荡绵延三公里，旧金山的市长、参议员、公务员、警察、消防局，当地的各路名人都出现在游行的队伍中，对所有的旧金山市民来说，今天不仅是中国的元宵节，也是旧金山市民欢乐的一天。 整个游行队伍中，不仅有充满节日喜庆的中式花车，还有中国传统的舞狮、舞龙表演，中国的传统武术、舞蹈、乐器，美国民众玩得欢，文化真是没有国界。在茫茫游行中，竟然有中国的工商银行，看来，中资的机构也渐渐的融入到了美国本土的活动中来了。

在现场，一位带着孩子的外国友人告诉记者，中国真的了不起啊！这个世界没有一个国家能把自己的节日过成全世界都跟着一起庆祝的节日。美国有春节游行，英国、澳大利亚、日本、韩国都有，你们真的应该为自己的历史感到骄傲。

在旧金山山唐人街长大的Anthony说自己很感动，旧金山农历新年花车大巡游迄今已有百余年历史，也是美国最大的夜间游行之一，更被誉为世界十大巡游之一。他说，自己作为一名华裔，看到中国传统文化被世界接受和喜爱，我为我的祖国感到骄傲。

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