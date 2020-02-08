中国第三批赴苏丹达尔富尔维和直升机分队协助津巴布韦维和警察完成授勋仪式

现地音响保障

人民网喀土穆2月7日电 当地时间2月6日上午10时，联合国和非洲联盟驻苏丹达尔富尔特别代表团（联非达团）法希尔超级营地蓝色大厅，被火红的灯笼和精致的中国结装饰一新，随着联合国进行曲的音乐响起，津巴布韦维和警察授勋仪式正式开始，我第三批赴苏丹达尔富尔维和直升机分队作为唯一一支军事分队代表受邀出席。

此次津巴布韦授勋仪式，共有来自联非达团的高级官员、各国维和警察分队代表以及我维和直升机分队代表约150人出席。

此次津巴布韦驻苏丹达尔富尔维和警察共有18人授勋，但由于人员分散在达尔富尔各地，常驻联非达团法希尔超级营地的仅有4人，如何顺利完成授勋仪式成了他们一大难题。我维和直升机分队了解情况后，为更好诠释负责任大国担当，赓续中津传统友谊，主动在场地布设、音响话筒、食品保障上给予支援，20名官兵仅用半天时间就把联非达团蓝色大厅装饰一新，多国维和警察纷纷称赞，鲜艳的“中国红”又一次闪亮在众人面前。

津巴布韦维和警察分队指挥长帕斯摩·海特科瓦讲道：“津巴布韦和中国的关系历史悠久，在津巴布韦，中国人就是我们的好朋友，即使到了达尔富尔，我们和中国人依然保持着良好的友谊，所以我们很开心。关于授勋仪式我们一直很担心，但是当中国维和直升机分队出现的时候，我们觉得非常开心，因为能得到你们的帮助。作为分队指挥长的我来说，没有想到你们会做的这么好，前期只是听说你们要来帮忙，原以为只是很简单的协助，但是你们为我们授勋仪式提供的帮助真的太出乎我的意料了。非常感谢你们！”（郝兆建、余豪）

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