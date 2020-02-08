驻乌克兰使馆：中乌互利合作的良好发展态势不会改变

驻乌克兰使馆就新型冠状病毒疫情举行媒体见面会

人民网基辅2月7日电（记者 谭武军）中国驻乌克兰大使馆7日就新型冠状病毒肺炎疫情举行媒体见面会，乌克兰国家通讯社、《2000报》、“左岸新闻网”、“24频道”、“1+1”电视台等13家乌克兰主流媒体记者出席。

吴连文临时代办首先通报了当前中国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的最新情况。吴连文表示，习近平主席多次就抗击疫情工作作出重要指示和部署。中国政府把人民生命安全和身体健康放在第一位，充分发挥集中力量办大事的制度优势，集全国之力、以最严格和最彻底的措施抗击疫情，取得明显成效。在党和政府的坚强领导下，我们有信心、有能力、有把握战胜新型冠状病毒疫情。

吴连文表示，新型冠状病毒肺炎疫情是全世界面临的共同挑战。中国政府本着及时、透明、公开的态度，积极高效就防控疫情加强与国际社会合作，为阻止疫情在全球传播作出卓越贡献。世卫组织虽宣布此次疫情为“国际关注的突发公共卫生事件”，但明确表示这不是针对中国的不信任票，相反该组织对中国史无前例的抗疫举措表示敬意和赞扬。世卫组织提醒各方不应过度反应，不建议采取限制贸易与人员往来的措施，但个别国家却不顾世卫组织的劝告，采取了十分严苛的措施，实际上给本国民众和国际社会造成了不必要的恐慌。

吴连文说，乌克兰总统泽连斯基日前就新型冠状病毒肺炎疫情致信习近平主席，表示深切慰问和支持，对中国采取的果断有效措施予以高度评价。普里斯泰科外长也发“推特”为中国加油。乌克兰各界友好人士以不同方式慰问、支持和援助中方抗击疫情。尤为令人感动的是，82岁高龄的乌克兰著名作曲家斯科里克特意创作一首音乐作品，献给奋战在抗疫一线的中国医务工作者和友好的中国人民。中方对此深表感谢。

此外，吴连文还通过对比埃博拉病毒、中东呼吸综合征、甲型H1N1流感等严重疫情，提醒乌克兰民众没有必要对此过度恐慌，目前乌境内无一例新型冠状病毒感染病例。

最后，吴连文回答了现场媒体记者的提问，对“新冠病毒是人造的”、“中国军队已经接管武汉”等不实谣言进行了严厉驳斥，同时强调疫情对中国经济造成的影响是暂时的、有限的、局部的。中国经济稳定向好的趋势不会改变，中乌互利合作的良好发展态势也不会改变。

针对当地媒体有将新型冠状病毒称为“中国病毒”的情况，吴代办最后提醒媒体，正如没有人将甲型H1N1流感称为“美国病毒”一样，新型冠状病毒也有其正式名称，不应冠以“中国病毒”或“武汉病毒”等称谓。

乌克兰“拉达”和“乌克兰电视台”在晚间黄金时段全程转播媒体见面会的实况。

(责编：崔越、徐祥丽)