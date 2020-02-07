共克时艰！此时外国友人与我们一同抗“疫”（下）

疾风知劲草，患难见真情。新型冠状病毒是人类共同的敌人。面对来势汹汹的疫情，包括人民网多名外籍专家在内的许多在华工作、学习的外国友人选择留在中国，与我们携手并肩，共同打赢这场抗击疫情的阻击战。

孟儒之

“紧张的局面再次证明了当今世界人口最多国家的人民的团结。除此之外，还有一些“外来客”在中国找到了他们的第二个家。我就是其中之一。”这是人民网葡文版外籍员工孟儒之在这场疫情中的感悟。春节期间留在北京的孟儒之，在这座城市看到了与往日不同的一番景象。“每栋楼的门前都贴上了警示牌，提醒人们在外面要戴口罩、勤洗手和给房子通风。旅游景点和密集的人群活动都已经关闭和取消。电梯里贴上了预防肺炎的宣传单，清洁工也严格规定了每次消毒的时间。乘坐公共交通工具的人必须测量体温，还有城市中随处可见的消毒瓶。这一切都印证着这座城市的另一番‘人情味’。”

除此之外，政府隔离城市，延长假期，确保人们在家工作。严格筛查检测旅行人员，完善物资配送和加强专业医疗人员队伍，适当派遣军队医疗人员，并且创纪录地在十天内建造了医院并交付使用。社会各界的援助活动在社交网络上持续不断。

“中国人民团结一致的表现，世界上有目共睹。我相信，只要采取有效措施，中国终将在这场战斗中取得胜利。2003年，中国曾爆发非典。这一次，中国也一定可以渡过难关。”孟儒之说。

穆勒在采访中

作为人民网的德文编辑正身处中国的穆勒说，“我既要采取有效措施保证身体健康，又要积极调整心态不陷于恐慌。”

河贞美

人民网韩籍员工河贞美已经在中国度过几次春节，每次都留下了难忘的回忆，而2020年的春节却是一次特殊的记忆。中国古话说，人要有“恻隐之心、羞恶之心、恭敬之心、是非之心”。她说，得知疫情消息后，有人毫不犹豫地跑到武汉，为抗疫出一份力；有人为了多救一个人，在一线与病毒作战。新闻报道中，有长时间戴着口罩用刺激的消毒药导致脸和手受伤的医护人员，穿着防护服在椅子和地上睡觉的医护人员，也有为节省时间剃光头的护士。他们英雄般的形象，不仅感动了中国人，也感动了世界人。患难见真情，在特殊时期，中华民族重视仁义礼智的精神像灯塔一样闪耀着，无数人为武汉担忧、惋惜，万众一心为武汉加油。

安致远

几周以来，新型冠状病毒在中国爆发并逐渐向全球蔓延，占据了世界各地的新闻头条，法国也不例外。人民网法籍专家安致远说，中国政府应对疫情的速度和力度实在令人震惊。如今，所有人都知道武汉这个名字，中国在武汉快速建成了设施完备的医院，武汉全城封闭，这些将永远留在世人的脑海中，并且将成为中国伟大复兴的另一种象征。我身边的朋友们对这些做法留下了特别深刻的印象，他们毫不掩饰自己的钦佩之情，并且都在思考，如果在法国发生了同样的事情，法国政府是否能做到这一点。

共克时艰！此时外国友人与我们一同抗“疫”（上）

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