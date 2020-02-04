共克时艰！此时外国友人与我们一同抗“疫”

疾风知劲草，患难见真情。新型冠状病毒是人类共同的敌人。面对来势汹汹的疫情，包括人民网多名外籍专家在内的许多在华工作、学习的外国友人选择留在中国，与我们携手并肩，共同打赢这场抗击疫情的阻击战。

身处外商聚集地义乌，在中国工作了20多年的也门籍医生阿马尔每天都要收到数十位朋友和病人的电话和微信咨询，他对疫情耐心、专业的解答成了在华外籍朋友们的定心丸。作为曾经见证中国抗击SARS的医生，阿马尔对中国政府战胜疫情非常有信心：“有了抗击SARS的经验，在应对新冠病毒时，中国政府采取的措施是透明、专业和有效的。中国是一个伟大的国度，动员能力很强，这是一种非常具有中国特色、其他国家无法比拟的优势——国家一声令下，全民万众一心，每个人都能听从建议，自觉减少外出，做好防护工作。每个小区都有志愿者，社会秩序井然。面对疫情，中国人让全世界刮目相看，面对疫情，中国一定行！”

曾经历有过非典抗“疫”经验的人民网日籍员工胜又阿雅子说，我经历过2003年的非典，当时在北京。第一次经历“自我隔离”的时候，我心里感到无比不安。还好，有位中国好友经常过来看我（虽然从现在的防疫常识来看，这其实是不应该的），不断地鼓励我，让我放心，也让我开心。相对而言，面对目前的新型冠状病毒肺炎疫情和自己所处情况，我能保持相对理性的心态，是因为这毕竟是第二次，算是有点经验。

“我为目前疫情发展感到难过，也为在抗击前线奋斗的医护人员和在武汉等地人员感到心疼。前几天，我在网上看到了一幅漫画作品，画面情景是中国各地美食过来看正躺在病床上的武汉热干面，全国美食手上拿着“热干面，加油”的纸张。这幅作品令我特别感动，画面不仅治愈，还起到鼓励人心的作用。一旦疫情完全控制，恢复正常，我就会去武汉，吃着热乎乎的热干面，大喊‘热干面，我来看你啦！’”胜又说。

湖长明

2020年的春节，人民网西班牙语专家湖长明选择了留在北京度过。他说，这并不是一个普通的春节，而是中国14亿人口为抵抗新型冠状病毒而共同战斗的时刻。人类历史上，从没有哪个政府可以在如此短时间内调动如此多的人来共同抵抗灾难。信息发布的透明化和迅速化、疫区中心的医务人员和军队快速调动，以及整个社会的防控意识，都使全世界在这场突如其来的危机面前能够信任中国和中国政府。

“最令我感到自豪的，还是中国大地上散发的团结和友爱气息。这里没有恐惧和失败的气息，而是被战胜困难的勇气、克服艰难的信念所占据。在今天这样的日子里，我比任何时候都为生活在中国而感到骄傲。”湖长明说。

玄番登史江

中国媳妇玄番登史江也是人民网的日籍员工。与非典时期相比，这一次，玄番并没有感到17年前的不安。她说，并不是因为我第一时间采购了必需品，而是与17年前相比，中国已不是当年的中国。疫情发生至今，我家附近的超市依然能买到新鲜的蔬菜，除了口罩和消毒相关的部分商品外，现在的供应很充足，几乎没有什么缺货的现象。而且中国政府实行了延长春节假期、建议在家办公等措施，暂时完全可以不用出门。正在寒假中的孩子们本来就因为作业多而没做什么出游的计划，女儿的课外班也改为在线授课了，就这样全家都“宅”在家里。虽然无法出门让我感到有些不方便，但是多亏了这些及时的措施，大大减少了感染的风险。

“在我看来，北京市民在经历了非典和雾霾后，对克制外出、戴口罩以及在消毒知识等方面，比当年更为理性了。虽然在网上依然流传一些谣言以及各种所谓的‘民间处方’。但当我看到用橙子皮当口罩的老爷爷的照片，为在家消磨时间而大显身手的各种搞笑视频以及倡议减少外出的幽默口号横幅等，我再次佩服了中国人的坚强。”

法伊萨

远在阿尔及利亚父亲的一通电话勾起人民网老员工法伊萨·卡布的非典记忆。当时，SARS病毒不仅给人类健康带来了巨大危害，也给中国的餐饮、酒店、贸易、旅游、运输等服务行业造成了巨大损失。

法伊萨说，面对新型冠状病毒疫情，中国政府及时发布消息，公开、透明。防控疫情的指令和措施是负责、有力的。因此，我相信，疫情被完全控制住的那一天不会遥远。历史证明，自上世纪六十年代初以来，中国已通过有效且大规模的卫生干预措施及疫苗接种等方法，根除或遏制了天花、脊髓灰质炎等许多传染病的蔓延。

唐曦兰（Podareva Anastasia），来自俄罗斯梁赞市，中文名意为在大唐盛开的一朵美丽的兰花。她热爱中国诗词，目前正在浙江理工大学攻读硕士学位。

在杭州学习的俄罗斯留学生唐曦兰在中国生活了整整7年。她说，直到现在才意识到中国真正的“力量”。由于最近在中国发生的疫情，我亲眼目睹这个大国的人民如何在危机时刻携手共同抗击困难。在此，我特别想表达对中国政府和人民的钦佩之情。

唐曦兰说，中国是一个有着千年伟大文明历史的国家，她在时运不济时也永不绝望，以强大的精神力量感动着世界人民。中国培养出很多优秀专家，目前战斗正在疫情最前线。尽管我在中国生活的时间不算很长，但是她已经成为我的第二个故乡，而中国人的精神像俄罗斯人的精神一样，似乎已经成为我血脉里的一部分。

唐曦兰被中国人民众志成城抗击新型冠状病毒的精神所感动，特意赋诗一首：

《假如》

文/（俄）Podareva Anastasia 唐曦兰

假如我是一朵晨曦中的花，

江南街头上听着细细的雨。

这些年头里爱上这片热土，

随着勇敢中国人民共同成长。

假如我是一朵飘逸的云，

从远方的梁赞飞来西湖边，

用北方姑娘的纯情和火辣，

送给中国一颗滚烫的心。

假如我是一只俄罗斯丹凤，

用一双梦想的翅送来青春。

拥有着东方女孩子的情怀，

献给中国一缕明媚的阳光。

(责编：贾文婷、杨牧)