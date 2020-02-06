国航包机接223名滞留日本的湖北同胞回家 已顺利抵达武汉

人民网东京2月6日电（孙璐、李沐航、滕雪）5日，按照外交部、中国民航局的统一部署，中国国际航空股份有限公司（以下简称“国航”）派出一架包机从日本大阪直飞武汉，接回滞留当地的223名湖北籍旅客，同时还将日本社会各界和华侨华人捐赠的200余件近2.5吨防疫物资一同运抵武汉。包机已于北京时间18时50分顺利抵达武汉天河国际机场。

积极协调中日各部门 高效完成包机任务

国航高度重视本次紧急包机任务，制定了包机保障方案。据中国国际航空股份有限公司日本地区总部总经理冯力介绍，本次国航运行控制中心紧急抽调A330-300客机执行飞行任务，并进行了备机预案，飞行总队、客舱服务部选派政治素质过硬、业务精湛、经验丰富的飞行干部和“时代楷模”金凤乘务组组成包机机组执飞。冯力表示，国航日本地区总部、大阪营业部第一时间与日本国土交通省、当地机场、地面服务商、配餐公司沟通协调，在不到一天时间就获准了该航班的各项执行手续，并落实了各项地面保障工作。客机顺利抵达武汉后，国航湖北分公司方面有序协调货运梳理货物情况，及时安全将物资转运到位，并安排专人全力做好引导，保障旅客按照武汉防控指挥部要求安全顺利到家。从紧急部署到细致安排，这趟特别的旅程让滞留海外的旅客暖心又安心。

设立相关独立通道 各项细节确保旅客安全

据了解，为确保此次飞行任务安全顺畅，国航在包机防疫方面进行了充分准备。期间，大阪营业部积极沟通，在旅客出发大厅设立包机独立的值机柜台、安全检查通道和边检通道，减少旅客的交叉接触。在航班上，国航为全体旅客共准备了300个口罩，全体机组成员及国家卫健委安排的医护人员都按照要求采取必要防护措施，飞行过程中客舱乘务员加强了健康巡检。包机抵达武汉后，乘客在地面人员的引导下，按照边防、检疫、海关的相关要求完成入境手续。

严格执行防控应急预案 人员隔离及飞机消毒到位

对于执行包机任务的机组和飞机，国航严格执行国家发布的防控应急预案和消毒方案，完成执飞的全体机组成员回京后，由公司统一安排进行14天隔离观察。此外，执行任务的飞机也由专业部门分别对驾驶舱、客舱、货舱按程序进行全面、彻底的消毒工作。

据悉，中国航空集团有限公司（以下简称“中航集团”）自1月25日以来，积极统筹调配旗下包括国航北京总部、西南分公司、湖北分公司、天津分公司、国货航及深圳航空、山东航空等力量，全力做好抗击疫情的运输工作。截至2月5日，中航集团已先后执行包机17次，运输人员近1700人、物资近93吨，同时利用近90班正常航班的货舱运输各类防疫物资近百吨。这一系列运输保障工作，为处在抗击疫情最前线的医疗队伍、武汉群众送去了支援、传递了信心。

(责编：崔越、刘洁妍)