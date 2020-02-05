疫情无情人有情微信接龙显威力 美国华人社团踊跃为武汉捐款献爱心

人民网纽约2月4日电 疫情无情人有情，美国华人社团兴起在网络上用微信接龙的方式，为抗击武汉新型冠状病毒感染肺炎疫情踊跃捐款，华人华侨纷纷奉献爱心，情景感人。

这次武汉发生新型冠状病毒感染肺炎疫情，牵动了美国华人华侨的心。因为美国也有疫情，过去上街募款账灾的形式已经不合时宜，于是一些华人社团开始在互联网上发出倡议书，并运用微信接龙的方式，为武汉的医院和医务人员捐款，很快获得众多华人华侨响应。

纽约黄鹤会和美东湖北同乡会是最早在网络上发起募捐倡议的华人社团之一。得知武汉爆发的新型肺炎疫情，武汉急缺N95口罩、防护服等物资，他们开始积极行动起来，联合成立了“抗新型肺炎专项领导小组”，组长由纽约黄鹤会会长刘春先生担任。小组于1月23号发起捐款倡议，在网络上倡议同乡们积极捐款。这一倡议得到乡亲们的积极响应，很快就募集到11万多美金，并迅速组成起财务、物资、物流等行动小组等小分队，采购了一批N95口罩、医用外科手术一次性防护服、测温仪等防疫物资，总价值人民币33.5万元人民币，及时发送武汉。

美国北京总商会会长袁鹏得知武汉肺炎疫情，很快就联合纽约牌楼协会会长郑祺蓉、美国佛教联合会会长明予法师，以及沈毅、吴一平等侨领，在春节大年初一成立纽约社区支援武汉爱心小分队，共有30多人参加。袁鹏和小分队在微信群里发出呼吁：

群友和朋友们，新春佳节之际，武汉肺炎爆发，疫情肆虐！牵动我们海外侨胞的心，让我们一起行动起来，无论捐款捐物都是一份爱心。人间自有真情在，爱心捐款暖人心！一方有难八方支援！多一个口罩多一分机会！大家一起努力为武汉加油！为祖国加油！

呼吁很快获得响应，大家用微信接龙的方式纷纷捐款，爱心小分队很快就收到1.5万美元捐款。美国北京总商会会长袁鹏说，踊跃捐款的侨胞很多是打工族，生活并不富裕，但是他们还是把省出来的钱，捐给了武汉医院，希望武汉早日恢复正常。爱心小分队用这笔捐款，紧急采购了一批医用口罩等用品，发运湖北的两家医院。

纽约北京同乡会、美中东盟总商会是积极为武汉募捐的华人社团之一。

在纽约北京同乡会的微信群里，会长张宝利、理事长侯建利带头捐款，前任会长蒋健、胡洁、战安娜等随后跟上，乡亲们用接龙形式，一个接着一个踊跃捐款，只用了两天时间，纽约北京同乡会就收到了3.9万美元捐款。

美中东盟总商会会长韦家伟得知武汉很多医院出现了口罩、护目镜等医疗资源短缺的情况后，立即在网络上向在美国各地的广西侨团发出倡议，提出为抗击病毒第一线的武汉医护人员筹集15万只口罩，韦家伟并率先捐出一万美元。他的倡议迅速得到了美国侨社侨团的支持，广西社团总会理事长崔勇、广西华商会会長赖郁尘、广西旧金山商会会长陈隆槐、美国东北部广西商会会长李央等广西籍的侨领纷纷解囊，同时带动了美国各地广西乡亲热情为武汉医护人员捐款捐物，截止1月26日，美中东盟总商会收到的侨团和个人捐款已超过10万美元。

目前，美国华人社团在网络上为抗击武汉肺炎疫情踊跃捐款仍在持续之中。

这次捐款活动还出现了一个可喜的现象，在家长的带动下，年轻一代华裔学生也行动起来为祖籍国和武汉献爱心。家在纽约长岛的高中二年级华裔学生韦博南，主动在所在高中发起募捐，筹到1，151美元，加上自己今年春节刚得到的200美元压岁钱，全部捐出。许多正在上小学的华裔小学生，他们都是在美国出生的新生代华裔，得知武汉疫区灾情，也自觉自愿捐出攒下的压岁钱，幼小的心灵已经播下热爱中国的种子。

(责编：于洋、杨牧)