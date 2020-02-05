苏丹政府对中国疫情防控表示赞赏

马新民大使会见苏外交部国务部长奥马尔 使馆供图

人民网喀土穆2月4日电（记者 苏航）2月3日，中国驻苏丹大使马新民分别会见苏丹过渡政府外交部新任国务部长奥马尔及卫生部次长萨尔，就新型冠状病毒感染肺炎疫情及我防控举措向苏方进行了通报。

马大使向苏方表示，疫情发生以来，中国政府一直本着对人民生命安全和身体健康高度负责的态度，采取了最全面、最严格、最专业的防控举措，被世界卫生组织总干事称赞为“设立了应对疫情的新标杆”。正如世卫组织总干事谭德塞所说，宣布新型冠状病毒疫情为“国际关注的公共卫生突发事件”的原因，并非是对中国投下“不信任票”，而是为卫生体系脆弱、公共卫生能力不足的国家提供必要国际援助。世卫组织不赞成甚至反对对中国采取旅行禁令，世卫组织和联合国秘书长都对中国采取的应对措施予以充分肯定，并对中方战胜疫情充满信心。希望苏方对中国政府有信心，对疫情有正确认识，理解和配合中国政府采取的防控措施，客观公正、冷静理性评估疫情，尊重世卫组织的建议，不听信任何不实信息和谣言，确保中苏人员正常往来和经贸合作不受影响。

奥马尔并对中国发生的疫情表示诚挚慰问，对中国政府抗击疫情的举措表示高度赞赏和支持，高度评价中国政府始终把人民的生命安全和身体健康放在首位的指导思想，钦佩中国政府公开、透明、高效和科学的工作态度，相信中方有能力最终战胜疫情。苏方愿与中方积极配合共度时艰，希望中方一如既往继续为在华苏丹公民提供必要的协助和帮助。

萨尔就新型冠状病毒感染肺炎疫情向中方表示慰问，赞赏中国政府为预防和控制疫情所作的巨大努力，并表示，相信中方有足够的能力应对疫情，祝愿中国早日战胜疫情。苏方愿与中方加强沟通协调，配合中方防控努力，客观理性看待疫情，不听信任何不实传闻和谣言，并以此为契机，加强两国在公共卫生领域的交流合作。

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