爱心满舱！肯尼亚华侨华人捐赠医疗物资飞抵祖国

人民网约翰内斯堡2月4日电（记者 吕强） 内罗毕消息：当地时间3日，肯尼亚华侨华人向武汉抗击新型冠状病毒肺炎疫情一线捐赠的医疗物资搭乘南航航班CZ634从肯首都内罗毕起飞，飞往中国。这5000多箱医疗物资主要由肯尼亚中华总商会和肯尼亚江苏商会联合发起和组织华侨华人捐赠，其中包括3000多个N95口罩、26万多个一次性医用口罩以及其他类型的口罩、手套、防护服、体温仪、采血管等国内急需物资。

据了解，由于捐赠物资较多，飞机货仓无法全部容纳，南航方面和部分乘客协商后腾出大片客舱用于装货，“在非常时期，采用非常措施”将物资运送回国。虽然航班因此延误了数小时，但乘客均无怨言，并纷纷点赞。当这一批“特殊乘客”运抵广州之后，为了确保物资及时运送到一线救护人员手中，捐赠者还提前联系了武汉和淮北等地的相关部门和医院，由对方派专车到机场迎接。

疫情发生后，在肯的华侨华人第一时间通过微信群、QQ群商议如何驰援武汉，目前捐款捐资已超过百万元人民币，已筹集多批物资运回中国。南航为抗击新型肺炎援助物资开通了运输绿色通道。肯尼亚华人企业凯景国际空运公司提供无偿清关和物流服务，承担了相关物资由内罗毕运往长沙和广州机场的海关报关、质检报检和机场地勤服务等一切费用。

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