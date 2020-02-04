10吨援助物资装机起飞！埃及华人华侨积极支援祖国“抗疫”

人民网开罗2月4日电（记者周輖）4日中午，搭载四川航空3U8392航班，又一批医用物资离境埃及，将被运送到中国国内各地支援疫情防控。新型冠状病毒肺感染肺炎疫情牵动埃及华侨华人的心，除旅埃侨团、在埃中资企业积极发起筹集倡议外，在埃留学生和一些其他个人也自发购买物资捐助，支援祖国“抗疫”。

“一方有难，八方支援，我们都希望尽一份绵薄之力。”本次货物中的13万片无菌医用口罩，是由埃及华人华侨协会暨埃及开罗中国和平统一促进会筹集的第一部分捐助物资。会长付金丽说，协会发起捐助倡议后，在埃华侨华人积极响应并筹备善款。埃及当地为应对将来可能出现的疫情，已经预定了工厂一定数量的产能，短时间内要在市面上购买到足够的货物并不是件易事。好在一些埃及当地的朋友主动出面，在联系供货方面提供了不少帮助。

在该协会的物资装车现场，本报记者看到，有一半以上货物最外层的包装箱没有品牌图案，这是由于时间紧张，厂家已经来不及印制相应的外包装箱。报关前几个小时，付金丽与同事还在采购商处蹲点，一有货赶紧拿下。经过三天的努力，客服重重困难，第一部分物资最终备齐。在贴上捐赠信息和“中国，加油！”“众志成城！共同战疫！”等标语后，物资被连夜送入开罗国际机场报关。

据介绍，这13万片口罩在5日上午抵达成都双流机场后可享受绿色通道免税清关，并将于当日转运至浙江和吉林，捐助给两家急需紧急医疗物资的医院，支援奉献在一线的临床医护人员，预计5日晚所有货物完成运送。近期该协会还将继续组织采购，争取于2月11日向国内运送包括防护服、护目镜和口罩等在内的第二部分物资。

据四川航空开罗办事处相关负责人介绍，四川航空为近期大部分的捐助回国的物资提供了免费货运，同时由中国外运提供报关清关。在当天的同一趟航班上，一共搭载了来自埃及社会各界捐赠各类物资近10吨，受捐方还包括武汉、北京、西安等城市的红十字会和医院。

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