意大利政党团体齐聚华人街呼吁民众抵制疫情偏见

人民网米兰2月3日电（记者 叶琦）意大利当地时间2月2日晚上，在意大利内政府副部长、意大利民主党代表马泰奥（Matteo）的号召与带领下，百余位米兰民主党人士齐聚米兰华人街（Paolo Sarpi），对新型冠状病毒感染的肺炎疫情在意大利社会引发的不良连锁反应进行集体抗议反击。

随行团队从华人街的起点聚集出发，沿途浏览商铺橱窗相互交流，最后聚集在米兰文化中心，参观中心与米兰Naba美术学院联合举办的“融汇城市”中意创意设计展，在Nicoletta教授的介绍后，集体鼓掌向中意文化、艺术、思想、理念的融合表示赞赏与支持。

马泰奥表示：“众所周知，米兰是一个融合多元文化的城市，远在中国的朋友们正遭受着不幸，我们不希望有人去孤立任何一个群体，为此我们才通过这个活动为中国发声，呼吁大家放下偏见与偏激。这项活动是由我在24小时前提议的，很高兴有这么多的人和我们站在一起，我们要力挺正在遭受困难的华人群体”。

随后，民主党人士们各取所爱，分散在不同的中餐馆用餐，最近华人街餐馆因为不实传闻的影响导致客流量急剧下降，他们也希望通过该项活动让更多人放下多余的顾虑，回归到平静有序的生活，此举也给广大华人群体带来一丝慰藉和希望。米兰市政府近期组织的系列举动措施无疑表现出其亲民态度，在中意建交五十周年之际，望中意两国政府民众关系更加密切，友谊进一步升华。

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