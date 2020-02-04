中国驻加纳大使：这场抗疫斗争中唯一值得恐慌的是恐慌本身

人民网阿克拉2月3日电（姜宣、周玥晗、侯瑞） 2日，我驻加纳大使王世廷在使馆就新型冠状病毒感染的肺炎疫情举行专题记者会，介绍中国抗击疫情最新情况，并回答了中国正采取哪些防控措施、如何看待美国撤侨、是否有必要限制人员和贸易往来、疫情是否会影响中国发展等问题。

王世廷表示，新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，习近平主席亲自指挥、亲自部署疫情防控。中国政府采取了最全面、最严格的防控举措，很多举措远超出《国际卫生条例》要求。我们完全有信心和能力，打赢这场疫情防控阻击战。同时，中方始终坚持公开透明原则，及时发布信息，快速识别病毒并分享基因序列，采取果断有力措施控制疫情传播，体现的不仅是对本国人民生命健康的高度负责，更是对全球疾病防控的大力支持。

王世廷指出，中国政府一直本着对人民生命健康高度负责的态度，重视和关心包括在华外国公民在内的民众健康与安全，依法保障外国公民的正当、合法权益。目前，包括加纳公民在内的外国人在武汉或其他城市生活和医疗都是有充分保障的。近日，加纳外交和地区一体化部发布了媒体声明，建议全体在华加纳公民留在家中，遵守中国政府发布的防控措施。中方对此表示赞赏。

王世廷表示，患难见真情，包括俄罗斯、哈萨克斯坦、德国、英国、法国在内的许多国家都以不同方式表达对中国抗击疫情的支持和帮助。世界卫生组织呼吁各国避免采取旅行限制，但话音未落，美国就反其道而行之，率先发布赴华旅行全面警告，率先从中国全面撤离外交人员，并建议在华美国公民离境，甚至禁止过去14天内曾赴华旅行的外国人入境美国。美国商务部长罗斯居然妄称“疫情有助于加速就业机会回到美国”。美方言行既不符合事实，也不合时宜，是置世界卫生组织专业化建议于不顾的过度反应。

王世廷表示，据CNN报道，根据美国国家过敏和传染病研究所预计，2019-2020年流感季是美国10年来最严重的流感季之一。美国疾病控制与预防中心（CDC）本周最新报告表示，到目前美国流感季已经导致至少1900万人感染流感，至少1万人死亡，其中包括至少68名儿童。此外，至少18万人因流感并发症住院，随着流感活动的蔓延，这个数字预计还会上升。流感活动几乎遍布美国所有地区。

王世廷强调，在这场抗疫斗争中，我们唯一值得恐慌的是恐慌本身。在当前形势下应保持镇定和理性，没有必要过度反应。根据对当前形势冷静、科学评估，中方认为目前没有必要采取旅行和贸易禁令，也不宜大规模撤离本国公民。我们坚信，有中国共产党的坚强领导，有中国特色社会主义制度的巨大优势，有国际社会的大力支持，伟大的中国人民团结一心，众志成城，一定能战胜疫情，一定能战胜前进道路上的一切艰难险阻，一定能实现中华民族伟大复兴。

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