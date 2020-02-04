中国驻尼日利亚大使：中方本着公开透明态度开展疫情防控国际合作

人民网阿布贾2月4日电（记者姜宣） 3日，驻尼日利亚大使周平剑举行记者会，全面介绍中方为防控新型冠状病毒感染肺炎疫情所作努力及相关国际合作情况并回答提问。尼国家电视台、尼通社、尼日利亚之声、联邦广播电台、《今日报》、《领导者报》、《每日信报》、《人民报》、《先锋报》、《领航报》、《卫报》、《太阳报》、《新电讯报》、《国民报》和英国广播公司、路透社等国际新闻机构以及驻尼中央新闻单位等40余家媒体参加。

周平剑通报了疫情防控最新情况并表示，中国政府高度重视应对疫情，习近平主席多次就防控工作做出重要指示和部署，并在农历新年第一天亲自主持召开会议进行再部署再动员。人民群众生命安全和身体健康始终是第一位的，疫情防控是中国政府当前最重要的工作。中国政府采取迅速、有力、科学的举措，目前全国都已行动起来，全力救治病人，防止疫情扩散。在中国共产党和中国政府领导下，全国人民团结一心、众志成城，我们完全有能力、有信心早日打赢这场疫情防控阻击战。

周平剑说，中方始终本着公开、透明、负责任的态度开展疫情防控国际合作，采取了最全面、最严格的防控举措，很多举措远超出《国际卫生条例》要求。世卫组织总干事谭德塞明确表示，世卫组织发布新型冠状病毒感染的肺炎疫情为国际关注的突发公共卫生事件，主要目的是为卫生体系脆弱、公共卫生能力不足的国家提供必要国际援助。世卫组织不赞成甚至反对对中国采取旅行禁令，并且多次表示中国采取的举措坚定有力，对中方战胜疫情始终充满信心，当前形势下应保持镇定，没有必要过度反应。目前疫情主要发生在中国，向其他国家的蔓延仍然有限。中方用实际行动为世界作出了巨大贡献。各国都应本着负责任态度，致力于合作应对疫情，避免因过度反应造成更大负面影响。中方赞赏尼日利亚对中国政府和人民防控疫情表示坚定支持，并在世卫组织指导下采取必要适当防范措施。

周平剑表示，中方高度重视在华外籍人士防控疫情，积极采取有效措施，如提供相关咨询和协助，及时汇总更新卫健委发布的有关疫情防控权威信息，发布多种语言的《新型冠状病毒感染的肺炎公众预防提示》等，尽最大努力解决包括尼日利亚公民在内的每一位外国在华人士的合理关切和要求。我们将继续与国际社会加强沟通协调，携手做好疫情防控工作。

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