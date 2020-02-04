中国赴刚果（金）维和医疗队前往尼泊尔营开展防疫服务

人民网约翰内斯堡2月3日电 布卡武消息：当地时间3日上午，中国第二十三批赴刚果（金）维和医疗分队的官兵们应邀来到尼泊尔维和步兵连进行防疫消杀作业，并对营区防疫工作给予专业指导。

尼泊尔步兵连位于刚果（金）布卡武市市区，营区毗邻一大型垃圾场，周边小沟渠众多，蚊虫滋生十分严重，该营区内驻扎有110名尼军军人，但没有配备军医，无法开展专业的防疫消杀工作，当下正值雨季疟疾高发期，尼军深受其苦。

当天，医疗分队专程带去专业的防疫消杀车，在尼泊尔维和军人的协助指引下，防疫医生王和平一边熟练操作着防疫设备进行作业，一边为尼军讲授日常营区防疫消杀和防护要点。他用了近2个小时作业，对该营区的角角落落进行了全方位消杀。

尼泊尔步兵连副连长苏曼上尉说：“感谢中国二级医院为我们提供的医疗服务，非常感谢你们。我们听说中国武汉爆发了新型冠状病毒疫情，但是中国的医疗队伍非常专业，纪律性非常强，一定能在最短时间内克服疫情，我祈祷中国能尽快从疫情中恢复，武汉加油！中国加油！”

据了解，第二十三批赴刚果（金）维和医疗分队去年9月底进驻任务区以来，常态化开展走进友军军营健康巡诊活动，包括疾病预防宣传、健康体检、上门送药、防疫消杀等医疗服务，这是他们第4次走进维和友军军营，此前他们深入巴基斯坦维和部队的多个营地，受到广泛好评。（吕强 郭晓宁）

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