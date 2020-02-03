哈萨克斯坦总统会见美国国务卿

人民网努尔苏丹2月3日电（记者周翰博）2日，哈萨克斯坦总统托卡耶夫在总统府会见了到访的美国国务卿蓬佩奥。双方就深化两国关系，加强各领域合作达成共识，并围绕国际及地区热点问题深入交换意见。

蓬佩奥介绍了美国的中亚地区新战略，高度评价了哈萨克斯坦通过“朱桑”人道主义救援行动，从中东战乱地区撤回本国公民的做法以及在阿富汗和平进程中发挥的积极作用。

蓬佩奥对哈萨克斯坦正在实施的政治经济改革表示肯定，并强调，两国在经贸合作和维护世界及地区和平稳定方面已经建立起了可靠的合作伙伴关系。

托卡耶夫回顾了建交以来，哈美两国各领域合作取得的丰硕成果，肯定了C5+1（中亚五国+美国）对话机制的重要性，并宣布计划向阿富汗派驻特别代表。

双方一致认为，应进一步深化包括经贸、投资、信息技术、打击恐怖主义在内的所有领域的双边合作。

蓬佩奥1日晚抵达哈首都努尔苏丹，3日将赴乌兹别克斯坦出席美国与中亚五国的“C5+1”会谈。2015年11月，美国与中亚五国外长会议在乌兹别克斯坦举行，会议通过了中亚五国与美国之间伙伴关系和合作联合声明，批准建立六国外交部间定期政治对话新机制“C5+1”。中亚五国包括哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦。

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