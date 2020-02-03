美国中国总商会洛杉矶分会捐赠防疫物资送抵国内

中国总商会洛杉矶分会捐赠物资

人民网洛杉矶2月2日电（记者王如君）新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生后，美国中国总商会所属企业及员工十分关心疫情态势，中国驻洛杉矶总领馆、美国中国总商会洛杉矶分会鼓励会员和其他企业加入到捐赠物资的行列，第一批物资2月1日运抵国内。

通过各方协力配合，中国恒天北美团队协助洛杉矶分会积极寻找物资，驻洛杉矶总领馆热情协调国内外物流运输商务资源，多家企业积极参与捐赠，经过一周的努力，包括5700个医用口罩、987套医用防护服、2000双医用手套以及酒精消毒棉巾等物资，于2月1日晚搭乘中国南方航空公司航班从洛杉矶飞往广州。此批物资从广州运抵武汉红十字会后将根据需求送达相关医院。

“一方有难，八方支援。得知武汉疫情爆发，身在洛杉矶的中资公司及当地华资企业在美国中国总商会洛杉矶分会的组织下，有钱出钱、有力出力, 把急需的医疗物资尽快送抵一线，为抗击武汉新冠肺炎疫情出一份力。第二批捐赠物资也在紧张筹备中，将择日启运。” 美国中国总商会副会长、总商会洛杉矶分会会长、中航国际美国公司总裁张旭明说。

热心捐赠此批物资的企业包括中航国际美国公司、中国恒天北美、国际维生素、金马石业、比亚迪、商检北美、上海振华重工北美、中国银行洛杉矶分行、中国联通美洲公司、中国工商银行(美国)、北美航油有限公司、中交海外房地产（美国）投资控股有限公司、北京建工、中国移动通信国际（美国）有限公司；全力配合的合作方包括中国南方航空公司洛杉矶、广东联宇物流有限公司。

美国中国总商会洛杉矶分会汇集来自中国的旗舰企业和新兴成长型企业，涉及众多行业。洛杉矶分会涵盖美国西部地区四个州：南加利福尼亚州、亚利桑那州、新墨西哥州和夏威夷州。自2000年起，中资企业在上述四州累计投资超过160亿美元，为当地创造万余个工作岗位。

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