15万只医用口罩运回祖国 在日中国企业协会积极支援武汉

人民网东京2月2日电（孙璐 李沐航）湖北省武汉市等多个地区发生新型冠状病毒感染肺炎疫情以来，在日中国企业协会及在日华侨华人等牵挂疫区，积极捐款捐物，鼓励疫区人民早日战胜疫情。1月31日，在日中国企业协会组织会员单位在顺丰速运日本位于盐滨的仓库内，清点并装箱捐赠给武汉红十字协会的75箱共计15万只医用口罩，全部物资已于2月1日运抵上海。

真情胜疫情 齐心助捐赠

当日，在日中国企业协会会长王家驯、中国工商银行东京分行行长何晓建以及中国银行东京分行、中国交通银行东京分行、中国建设银行东京分行、中国农业银行东京分行、光大集团东京代表处、顺丰速运日本区的代表抵达配送现场，共同为医疗物资装箱，并张贴“武汉加油！爱心口罩”的标语。在日中国企业协会会员单位纷纷表示：“国有事，匹夫当责” 、“一方有难，八方支援”。

据王家驯介绍，疫情当前，协会响应使馆号召,第一时间发出《支援祖国、抗击新型冠状病毒行动倡议书》，呼吁广大会员企业积极为抗击疫情做出自己的贡献。本次疫情牵动着每一位协会会员的心，会员单位迅速行动，想尽办法，不讲条件、不计报酬，立刻集中采购医疗物资支援疫区。在寻找集中货源的过程中,协会会员单位株式会社YSD给与了大力协助,协会希望这些医疗物资能够使奋斗在疫区一线的医务工作者进一步保障自己的安全。王家驯表示,时间就是生命,时间就是希望,协会通过紧急联络国内各部门，一边寻找货源,一边落实运输,现已打通“绿色通道”，争取最短时间内将医疗物资交到疫区一线、交到医务工作者手中。

爱心暖人心 捐助在继续

身在海外、心系祖国、心系亲人。为支持国内各方防控疫情的不懈努力，在日中国企业协会各会员单位纷纷伸出援手,正在往武汉分不同批次运送物资，希望通过自身努力为控制当地疫情做出贡献。在仓库现场为医疗物资装箱的多家会员单位向记者表示,奋战在抗击疫情一线的广大医务工作者不顾自身安危、夜以继日地与疫情抗争、与时间赛跑。我们虽远在海外,但与祖国共命运，调动一切力量积极行动，全力以赴支援祖国抗击疫情，为打赢这场没有硝烟的战争做好支援工作。

根据中国驻日大使馆公布的数据显示，除在日中国企业协会、中国银行东京分行、中远海运日本株式会社、工商银行东京分行、交通银行东京分行、建设银行东京分行、中兴日本株式会社、大连阿尔滨日本株式会社等多家中资机构会员单位积极向疫区捐赠了医疗用品之外,包括全日本华侨华人联合会、日本川渝总商会等在内的广大旅日侨胞;包括东京大学学友会、中国留日同学总会等在内的留日学人以及包括日本东京都政府、东京都港区政府、大分县大分市政府、茨城县水户市政府、鸟取县境港市、日本科学技术振兴机构等在内的日本各界友好人士也纷纷伸出了援手。

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