中国驻土耳其使馆发言人：中国疫情发展得到有效控制

人民网安卡拉1月31日电（记者 王传宝）为回应土耳其媒体对中国新型冠状病毒感染肺炎疫情的关注，中国驻土耳其使馆发言人谢新星31日召集当地主流媒体记者举行记者会，介绍了中国疫情防控工作并回答记者提问。土耳其《国民报》、《每日晨报》、《共和国报》、广播电视总台、新闻台等10余家当地主流媒体记者以及中国常驻土耳其记者参加了记者会。

谢新星详细介绍了中国政府和社会各界对新型冠状病毒感染肺炎防控工作的有关情况。他表示，在中国共产党坚强领导下，中国的各项防控措施正在有条不紊、科学有序地展开，疫情发展得到有效控制，中国社会没有出现混乱，秩序良好。中方希望国际社会同中国站在一起，共同应对抗击新型冠状病毒，力争早日取得这场战役的胜利。

谢新星还代表使馆对土耳其政府和人民向中国武汉提供的医疗物资援助表示感谢，他说，这代表着土政府和人民对中国人民的友谊，中国人民将倍加珍视。

会上，当地记者围绕中国国内疫情发展趋势、防控措施、国际合作等方面内容提出问题，使馆发言人一一作了解答。

记者会当天，土耳其政府向中国提供的医疗物资援助启程运往中国湖北省武汉市，物资包括1000套防化服、93500个过滤口罩、1000套一次性防护服等。

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