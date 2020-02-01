21小时接力护送！2.5吨医用物资从旧金山直接运抵武汉协和医院

协和医院和武大中南医院接受捐赠物资

人民网旧金山1月31日电（记者邓圩）21小时接力护送！北京时间1月31日下午，由WuhanUnited(武大和华科北加州校友会）联合国际直接援助组织(Direct Relief)捐赠的2.75万双医用手套，4000件隔离服，20万个外科手术口罩，重达2.5吨货物从旧金山直接运抵武汉协和医院。

“武汉加油” 北加州在行动

武汉加油行动（Wuhan United）是一支心系湖北的在美华人组成的志愿者团队。行动的发起者是旧金山湾区的武汉大学北加州校友会和华科北加州校友会，包括硅谷高科技公司工程师、大学教授及医疗工作者等多个领域的专业人士。对这些曾就学于武汉的莘莘学子，武汉对于每一个成员来说都有如家一般的存在。

区别于购买市面上散货的方式，武汉加油行动团队成立之初，一直在寻求与非政府组织合作的机会。他们与Direct Relief（国际直接援助组织）与达成战略合作，搭建了一座跨国桥梁，将非政府组织所拥有的医疗捐赠物资直接送达武汉抗击疫情一线。

货车开往机场路上还在完成通关手续

21小时完成不可能的任务，背后是与时间赛跑的故事。

美西时间与北京时间有16小时时差。从志愿者团队与Direct Relief最终达成合作，到物流飞机起飞，仅仅剩下一个周日和半个工作日。

旧金山当地时间1月27日下午3点，救助武汉协和医院的物资离开仓库，前往机场，这个时间在中国还是半夜。团队需要完成捐赠方、承运方、接收方、海关清关以及报关公司5个单位所有的文书材料，无疑是与时间赛跑。

捐赠物资的海关手续，在货车开往机场和飞机飞越太平洋的途中，在中美两地紧锣密鼓地进行着。

美西时间1月28日，北京时间1月29日凌晨，运送物资的飞机抵达广州,完成清关手续抵达中国邮政广州转运中心，由武汉大学广州校友会全程护送，当晚10点中国邮政EMS货车启程武汉。

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