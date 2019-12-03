驻几内亚使馆与几总统夫人基金会联合举办2019年世界艾滋病日主题活动

人民网科纳克里12月3日电（姜宣、岳少文） 当地时间2日，中国驻几内亚大使黄巍偕夫人余慧与几总统夫人杰内·孔戴在首都科纳克里市东卡中学，共同主持了2019年世界艾滋病日主题活动。几国民教育和扫盲部长桑加雷、总理夫人福法纳、议长夫人孔迪亚诺、联合国艾滋病规划署代表、非政府组织及当地学生、妇女代表等千余人参加。

余慧表示，2018年中非合作论坛北京峰会期间，国家主席习近平夫人彭丽媛同与37位非洲国家元首、政府首脑夫人共同发布共同发布《中非艾滋病防控主题会议联合倡议》，为深化中非抗艾合作指明了方向。在第32个世界艾滋病日到来之际，中国驻几使馆同几总统夫人基金会再次联合举办防控倡导活动，以实际行动参与中几抗艾合作，并为促进全球艾滋病防治贡献力量。

孔戴夫人高度赞赏彭丽媛教授作为世界卫生组织结核病和艾滋病防治亲善大使，在全球艾滋病防控事业中发挥的引领作用，并表示，将继续全力参与支持彭丽媛教授的倡议，不断同中方加强医疗卫生合作交流，更好造福两国人民。

活动持续近两小时，现场气氛热烈友好。黄巍大使夫妇和孔戴夫人共同发布由使馆和总统夫人基金会合作出版的艾滋病防控宣传手册，并向当地学校、医院等机构赠送了医疗卫生物资。

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