刚果（金）中国维和部队组织开展军地联合应急防卫演练应对紧张局势

人民网布卡武12月2日电（姜宣、王玺、何舜） 2日9时许，一群不明身份人员聚集在我第23批赴刚果（金）维和工兵分队驻南基伍省布卡武营门前，情绪激动。

应急分队第一时间抵达现场，手持防御盾牌、警棍、抓捕器材迅速封锁营区大门，8名持枪官兵迅速占领制高点，实施观察警戒。作战组派出无人机，进行空中侦察取证。

面对激动群众做出抛掷石块、扔燃烧物等行为，分队“三战”小组立即喊话展开心理攻势。但不明人员仍不予理睬，不断向警戒线靠近，气焰也越发嚣张。应急分队立即进行武力威慑，用盾牌、警棍进行驱离，并迅速控制了对方“头目”，闹事人群随后一哄而散。分队按联合国处突流程，将捕获的“暴民”头目移交当地宪兵。

上述场景为我赴刚果（金）维和工兵分队，在中国半岛营区与当地警察和联合国安保雇员组织的营区应急防卫演练。演习持续近1小时，全面考验了维和官兵处置突发情况的应对能力。

近日来，联合国维和部队刚果（金）任务区爆发群众游行，引发数起平民伤亡事件。当地民众对联合国维和人员较为敌视，接连发生游行、冲击联合国有关部门事件，甚至有暴徒宣称要袭击联合国人员和车辆。对此，联合国刚果（金）稳定团发布示警，要求任务区各维和部队减少外出，加强安全防护。

目前，卡武地区形势异常严峻，补给线已经中断，若明日物资仍无法运抵，部队将采取每日减少一餐来维持日常工作开展。

“虽然当地民众对我们一直都很友好，但是安全防卫工作一刻都不敢放松，针对近期任务区安全形势，我们及时修订应急预案，组织应急演练，部队应急处突能力得到了有效提升。”指挥长侯勇说。

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