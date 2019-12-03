美国“黑色星期五”消费创新高 新关税将使物价上涨

梅西百货官网图片

人民网美西12月1日电（记者 邓圩）感恩节的凌晨，美国各大购物商场依旧人山人海。人们手里拿着咖啡或红牛，在一家家商店门前大排长龙，精神抖擞。气温已经接近零下，寒冷的天气丝毫没有影响美国人民在“黑色星期五”（Black Friday）购物的热情。

今年“黑五”美国人民花的钱比以往都要多。据 First Data统计，“黑五”当天，实体商店消费额与去年同期相比增长了4.2%，电子产品、运动用品、服装等品类的销售额比平时高了至少4倍。

在线购物也越来越受欢迎。不少消费者为了节省排队时间，通过在线付款，实体店取货的方式购物。据Adobe Analytics统计，今年的“黑五”在线购物消费跟去年同期相比增长了19.6%，金额高达74亿美元，打破了历史记录。Adobe Analytics预测，“黑五”过后的网络星期一（Cyber Monday）当天，在线购物的消费额将高达98亿美元，再创历史新高。

贸易专家表示，新一轮关税生效迫在眉睫，2020年春天美国物价可能出现明显上涨。今年“黑五”或将成为美国消费者最后一个以最优价格囤货的机会。

不同以往的“黑五”

“黑色星期五”是美国最大的购物活动，标志着冬日假期购物季的正式开始。冬日假期购物季是美国零售商“扭亏为盈”的决定性机会。据投资机构Cowen Inc. 统计，去年，大型零售商梅西百货（Macy’s）第四季度的营业额超过了全年营业总额的四分之一。

11月28日感恩节这天，梅西百货营业结束时间延至凌晨两点。未见打破头的拥挤，平时冷清的家居专柜人气很旺，人们在这里挑选厨具和家居床品，这些平时不打折的货品，在“黑五”有了最多50%的折扣。

住在旧金山湾区伯克利的李先生在“黑五”当天逛了利弗莫尔（Livermore）的奥特莱斯，他原本计划添置几件新衣服，最后却空手而归，“看上的款式全都没码，一问店员，原来打折一周前就开始了。”陈小姐感恩节晚上十点才从帕拉奥托家中出发，在利弗莫尔的outlet买到了喜欢的包和衣服，这一天奥特莱斯通宵营业。

由于今年的感恩节与圣诞节间隔较短，为了争取时间，不少零售商提前打折吸引顾客。此外，迫在眉睫的关税、冬季的恶劣天气也使得零售商早早推出优惠活动，甚至还有零售商10月就开始了促销。

消费者的需求也发生着改变。美国零售商联合会（National Retail Federation, NRF）和繁荣洞察研究院 （Prosper Insights & Analytics）的消费者调查显示，“为了分散预算、避开人群以及缓解‘最后一刻’的压力”，过半数的消费者在11月初就开始了假期购物。 “零售商比任何时候都更早地开始促销，甚至在万圣节前就推出了一些假期特惠，以回应今年（的消费者），”Prosper的战略执行副总裁菲尔·李斯特（Phil Rist）说道。

据NRF和Prosper统计，有1.65亿消费者倾向于在感恩节假期里购物，其中接近八成的消费者选择在“黑五”当天购物。NRF的总裁兼首席执行官马修·谢伊（Matthew Shay）表示，消费者们提前购物，不代表他们会取消延续多年的节日传统。“他们仍然喜欢感恩节里的优惠活动，并且享受在漫长的周末假期里和家人朋友一起购物的体验，”马修说。

线上购物的强劲趋势越来越明显，18%的占比，相当于每五个在黑五购物的美国人就有一个选择线上购物。

关税阴霾下的购物狂欢

今年9月，美国政府向大量中国商品征加关税，部分商品清单包括衣服、食物、调味品等商品，与美国人民的生活息息相关。摩根大通公司（JP Morgan）估计，随着中国进口商品的价格上涨，一个美国家庭每年将平均损失1000美元。

8月13日，特朗普政府把原定于9月1日生效的部分关税推迟到12月15日，部分商品清单包括鞋子、电视、笔记本电脑和手机在内的科技产品。特朗普表示，推迟部分关税生效是为了减少关税在圣诞季对美国消费者的影响。

到目前为止，感恩节购物季的商品价格还没有受到明显的影响。大型零售商长期关注国际经济形势，预料到关税可能带来价格上涨，因此预购了大量库存以度过危机。在供应商、制造商和零售商的操作下，新关税带来的成本分散到了整个供应链里，暂时消化了上涨的成本。

12月中旬新一轮关税一旦生效，新增加的成本很可能会推高物价，压力会直接转移至消费者身上。贸易专家预测，如果在接下来的几个月不取消关税，那么在2020年的感恩节购物季，消费者将会面临着大幅度的价格上涨。

今年感恩节的推迟，让美国人民觉得12月来得特别早。除非未来几天中美达成协议，否则关税生效迫在眉睫。

尽管有很多消费者在11月初已经开始购物，但是也不愿错过“黑五”的大促销，开启了疯狂囤货模式。物价眼看着可能要涨，也许在关税来临前，这是美国消费者最后一个低价囤货的机会。

(责编：秦白雪(实习生)、燕勐)