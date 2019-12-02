庆祝中蒙建交70周年 “中蒙友谊之歌”文艺演出在蒙古国举行

人民网乌兰巴托12月1日电（记者 霍文）由中国驻蒙古国大使馆、乌兰巴托中国文化中心、乌兰巴托市政府共同举办的“中蒙友谊之歌”——庆祝中蒙建交70周年专场文艺演出11月29日在乌兰巴托成功举办。中国驻蒙古国大使邢海明、文化参赞李薇、政务参赞李雁军、蒙古国乌兰巴托市家庭与青少年发展局局长满都拉及中蒙各界人士约800人观看了演出。

本场文艺晚会由蒙古国音乐舞蹈大学民族专业学院、蒙古国管弦乐协会及其他多家艺术机构共同承办，多名蒙古国著名青年艺术家、音乐艺术专业师生和中国在蒙留学生参与演出。演出的节目既包括《青藏高原》《扇子舞》《我和我的祖国》《朋友》等中国经典歌曲或舞蹈，也包括《赛马》《请你走进我的心房》《宁静》等蒙古国经典歌曲，同时还有意大利歌剧《卡门》选段和探戈舞等其他国家艺术风格的节目。

演出最后，由蒙古国军队歌舞团独唱演员、蒙古国功勋演员巴雅尔玛和蒙古国文化先进工作者巴特赛汗领唱，蒙古国音乐舞蹈大学民乐系学员合唱的《中蒙友谊之歌》将演出推向高潮。他们用歌声衷心祝愿中蒙两国人民友谊地久天长。

演出结束后，蒙古国国家电视台MNB记者分别对乌兰巴托中国文化中心副主任哈斯巴根和蒙古国著名青年歌唱家格根巴特进行了采访。

哈斯巴根说，“中蒙友谊之歌”专场文艺晚会是乌兰巴托中国文化中心的年度重要文化活动之一，2015年开始每年举办，旨在通过艺术沟通两国人民的感情，歌唱和传颂珍贵的友谊。本场晚会主题更加鲜明，主要是青年艺术家和中国在蒙留学生参与演出，希望中蒙两国友谊的火炬在青年一代手中继续传递，将中蒙两国友谊之歌一代代传唱下去。

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