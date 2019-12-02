我驻泰使馆为泰国公主诗琳通荣获“友谊勋章” 举办庆祝活动

人民网曼谷12月1日电 （记者赵益普）12月1日，中国驻泰国使馆为泰国公主诗琳通荣获中华人民共和国“友谊勋章” 隆重举办庆祝活动。1日上午，诗琳通来到中国驻泰使馆参加庆祝活动。泰国枢密院大臣帕拉功、国会上议长蓬佩、外交部长敦及夫人、高等教育部与科研创新部长素威、文化部长易提蓬及夫人、教育部长纳塔蓬、泰中议会友好小组主席纳温等政要，及诗琳通公主的故交新朋、各界友好人士约120人一同参加。

中国驻泰国大使吕健在致辞中向诗琳通荣获“友谊勋章”致以热烈祝贺和崇高敬意，高度赞扬诗琳通几十年如一日研习和推广中华文化、推动中泰务实合作、心怀两国民众，为推动中泰传统友谊做出杰出贡献。吕健表示，诗琳通公主获颁“友谊勋章”是新时代“中泰一家亲”特殊情谊持续提升的重要体现，号召各界朋友做新时代中泰友谊的建设者和塑造者，共同推动中泰关系“延续千年情，共创新辉煌”。

诗琳通表示，非常高兴再次来使馆做客，感谢中国使馆精心举办庆祝活动，很荣幸见证并亲自参与中泰友谊发展的伟大历史进程，将继续努力推动中泰友谊不断巩固深化。诗琳通还向来宾展示了“友谊勋章”，吕健详细介绍了勋章的设计理念，指出勋章象征中国人民同各国人民友好团结、友谊长存，蕴含世界各国共同繁荣发展的美好愿望。

在吕健夫妇的陪同下，诗琳通兴致勃勃地参观了“公主的中国缘”主题图片展，观看了驻泰使馆制作的主题短片，欣赏了使馆合唱团的外交官们用泰、中文表演的歌曲《公主颂歌》、《天耀中华》。中泰艺术家联袂献上合奏、舞蹈、独唱、快板等精彩节目，向诗琳通公主表达祝贺和祝福，诗琳通不时用手机拍摄精彩瞬间。此外，诗琳通还现场手绘卡通金鼠赠与中国驻泰使馆，吕健则回赠了中国艺术家创作的诗琳通公主素描画像。

新中国成立70年来，许多外国友人满腔热忱支持中国现代化建设，为促进中外交流合作、维护世界和平作出杰出贡献。今年9月17日，中国决定授予其中的代表、6位外国政要和国际友好人士“友谊勋章”，诗琳通公主位列其中。得知自己获授“友谊勋章”后，诗琳通向中国驻泰使馆表示，她感到非常高兴和荣幸，感谢中方给予如此高的荣誉。

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