中国-埃塞俄比亚可持续投资高层对话会在京举行

联合国开发计划署驻华代表白雅婷进行开幕致辞。任皓宇 摄

人民网北京11月29日电（记者 白紫微 任皓宇）11月29日，由联合国开发计划署主办的中国-埃塞俄比亚可持续投资高层对话会在京举行。来自中国和埃塞俄比亚政府、企业、商协会、联合国机构、驻华使馆、发展机构以及智库的200余位嘉宾参加了本次对话会。该会旨在利用可持续投资机遇，促进切实的知识交流和行业经验分享，提升相关决策者、技术专家应对可持续投资障碍的能力，从而为埃塞俄比亚创造更有利的可持续投资环境。

在开幕致辞中，联合国开发计划署驻华代表白雅婷表示，“一带一路”倡议下的以互联互通为核心的重点项目将促进实现可持续发展目标所需的资源、知识与经验的交流共享，为各国人民带来福祉。

中华人民共和国外交部国际经济司副司长、“一带一路”国际合作高峰论坛联络办公室主任郭学军指出，中方期待与埃塞俄比亚共同建设更多高质量、可持续、抗风险、价格合理、包容可及、广泛受益的互联互通项目，推动贸易投资自由化便利化，反对保护主义，为落实联合国2030年可持续发展议程作出更大贡献。

埃塞俄比亚投资委员会投资促进局局长Aschalew Tadesse Mecheso 强调，外来直接投资有利于全球经济发展，投资项目的可持续性已成为全球议题。每个国家都应出台相关政策，在开展投资项目前对其进行可持续性评估。

会议上，两国代表深入探讨了中国在海外经济贸易合作区等领域的相关实践，并就如何利用国际合作机遇，以促进全球投资发展红利最大化等话题展开了深入的交流。

本次高层对话得到了中华人民共和国外交部、中国驻埃塞俄比亚大使馆和埃塞俄比亚投资委员会的支持。该活动是“一带一路”可持续投资促进中心项目的一部分，由联合国经济和社会事务部管理的联合国和平与发展信托基金提供支持。

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