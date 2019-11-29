蒙古和平友好组织向中国驻蒙古国大使邢海明授予“和平金星”勋章

人民网乌兰巴托11月29日电（记者 霍文）据中国驻蒙古国大使馆消息，蒙古和平友好组织主席扎德格扎布28日代表该机构向中国驻蒙古国大使邢海明大使授予“和平金星”勋章，双方进行了友好交流。

邢海明表示，中蒙两国是山水相连的友好邻邦，两国人民有着深厚的传统友谊。2014年习近平主席成功访问蒙古，中蒙建立全面战略伙伴关系，两国关系发展进入快车道。在今年中蒙建交70周年之际，双方高层往来、政治互信、经贸合作、人文交流等各领域交流合作等取得了丰硕成果，两国还共同举办了一系列庆祝活动，烘托了中蒙友好的热烈氛围。

邢大使说，民间交流是中蒙关系的重要组成部分。蒙古和平友好组织成立60年来，已经发展成为具有重要国际影响力的对外交流组织，是蒙古同世界各国发展友好关系的桥梁和纽带。你们同中国全国友协等机构密切合作，有力增进了两国人民相互理解和友谊，为中蒙关系发展作出了积极贡献。

邢大使说，蒙古和平友好组织授予我“和平金星”勋章，体现了蒙古社会各界和中国驻蒙古使馆工作的肯定和鼓励，我感到非常荣幸。中国驻蒙使馆愿同蒙古和平友好组织及社会各界一道，为中蒙两国世代和平友好而不懈努力，开辟中蒙关系更加美好的明天。

扎德格扎布等和平友好组织负责人表示，中国是蒙古重要邻邦，发展同中国的关系始终是蒙古外交政策的首要方向。今年是蒙中建交70周年，两国关系发展取得喜人成绩，蒙方对此感到高兴。在习近平主席领导下，中国经济社会发展取得举世瞩目成就，为世界和平发展贡献了重要力量。蒙方愿同中方在国际地区领域密切配合，共同为世界和平发展与地区稳定做出积极贡献。

扎德格扎布说，阁下担任中国驻蒙古特命全权大使四年多来，中蒙两国关系取得了长足发展，这离不开大使阁下和中国驻蒙使馆全体外交官的辛勤付出。今天蒙古和平友好组织授予大使阁下“和平金星”勋章，表达了蒙古民众对大使阁下和中国驻蒙使馆外交官的由衷感谢，表达了对中蒙关系发展成就的认可，表达了对中蒙友好世代相传的期盼。

蒙古和平友好组织成立于1959年，成立以来积极致力于蒙古与世界各国的友好联络事业，同中国全国友协、中华文化交流促进会等民间国际交流机构建立了良好的合作关系，为中蒙关系发展和两国民心相通作出了积极贡献。

“和平金星”勋章由蒙古国和平友好组织设立，主要用于表彰为推动世界和平发展事业，增进蒙古与世界交流合作做出积极贡献的各国外交官和友好人士。

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)