成都举行高端外国专家座谈会

人民网成都11月28日电（记者 管克江）科学技术部国外人才研究中心与成都市科学技术局（外国专家局）28日在成都天府新城会议中心举行高端外国专家座谈会。

中国政府友谊奖获奖专家、欧洲科学院院士图尔多·斯蒂芬·拉提欧建议中国进一步加强基础科学研究；中国工合国际委员会主席柯马凯分享了他们一家六代人的“中国情缘”；清华大学高等教育研究所所长寇海明对中国如何吸引高端人才列出举措；世界微纳机器人及组织工程领域的领军学者新井健生对中国工业机器人的未来前景充满期待……座谈会上，来自乌克兰、比利时、日本、瑞士、澳大利亚、泰国、英国等国的专家，结合自身的研究领域为成都发展和中外科技创新合作建言献策。

成都市政府副秘书长刘兴军表示，成都将努力营造有利于国际人才发展的政务环境、市场环境和人居环境，让所有国际人才有“家在成都”的感觉。科学技术部国外人才研究中心王海洋说，科技创新需要国际合作，中国将进一步扩大对外开放，学习国外先进技术和管理经验。成都市科技局（外国专家局）局长丁小斌表示，此次高端外国专家座谈会将为成都未来科学技术研究和产业发展提供有益经验。

当天上午，外国专家一行还参观考察了成都规划馆、成都美幻科技有限公司、成都博恩思医学机器人有限公司。

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