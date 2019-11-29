2019巴黎地区公派学者学生迎新大会成功举办

人民网巴黎11月28日电（记者刘玲玲）2019巴黎地区公派学者学生迎新大会近日在巴黎第三大学举办，来自大巴黎地区各大高校的400余名公派生参加。中国教育部副部长田学军、中国驻法国大使馆教育处公参杨进、巴黎萨克雷大学博士生国际项目协调人哈什·博纳赛、巴黎萨克雷大学国际关系办公室国际合作项目及中国项目主任萨哈·梦戴、使馆教育处留管干部、中国高校在法国校友会、专业协会及学生组织代表等应邀出席。

田学军在致辞中表示，今年是中国留法勤工俭学运动100周年，也是实现中华民族伟大复兴的关键时期。中国未来30年的发展是一场接力跑，每一棒都要努力跑出好成绩。希望留法学子传承发扬留法勤工俭学运动的优良传统，自觉把赤子之心、报国之志转化为实际行动，为国家发展、民族复兴贡献一份力量。

他同时表示，中法关系的发展，为同学们的留学提供了良好的大环境。希望同学们要珍惜这个机会，发挥自身优势，多用当地民众听得到、听得懂、听得进的途径和方式，讲述好中国故事，传播好中国声音，让法国人民对中国和中国人民多一分理解和支持。

公派生联谊会理事长马凯亮介绍了联谊会的宗旨目标和组织框架，回顾了上一年度的品牌活动：《我和我的祖国》观影活动、博论讲坛、走进大学等文化特色活动，并预告了2020年的活动安排。

中国驻法国大使馆教育处一等秘书闫丽在讲话中介绍了公派生管理的基本制度。她提醒同学们及时关注教育处官网信息，注重自身心理健康，并鼓励同学们多参加教育处举办的活动和讲座。此外，来自巴黎不同高校的老师、留学生代表与在场同学分享了在法学习、生活的经验。

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