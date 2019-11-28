中国公安部常务副部长王小洪出席第13届东盟打击跨国犯罪部长级会议并作主旨发言

孙广勇摄

人民网曼谷11月28日电 (记者 孙广勇)11月26日至28日，中国公安部常务副部长王小洪在泰国曼谷出席第13届东盟打击跨国犯罪部长级会议和第10届东盟与中日韩、第7届东盟与中国打击跨国犯罪部长级会议。

王小洪在会上指出，中国与东盟执法高层近年来政治互信不断增强，合作成效更加显著。今年以来，中国与东盟国家合作缉捕遣返各类嫌疑人3000余名，中柬执法合作年开创地区执法合作典范，“平安航道”联合扫毒、湄公河联合巡逻执法等行动持续开展。中方希望各国继续就地区重大安全问题保持密切沟通和协调，共同维护地区安全；推广执法合作新型模式，提升合作效能；加强打击跨国犯罪、要人警卫、大型活动安保等经验交流；全力维护“一带一路”及各国重大项目和人员安全。中方将坚定不移走和平发展道路，秉持共商共建共享的全球治理观，全力打造中国—东盟安全命运共同体。

针对当前香港局势，王小洪强调，香港发生的激进暴力犯罪行为，使香港广大市民的基本权利和自由受到严重损害和威胁，为本地区其他国家和地区敲响了警钟。止暴制乱、恢复秩序，是香港当前最紧迫的任务。中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉香港事务的决心坚定不移。中方呼吁各方从维护地区安全大局出发，继续深化在维护国家安全稳定和打击跨国犯罪领域的务实合作。

有关国家纷纷表示，中国政府在坚持“一国两制”原则方针、处理香港问题上展示出了耐心和定力，完全相信中方有足够的智慧和能力妥善解决香港问题，维护香港繁荣稳定。执法机关制止暴力、维护秩序是职责所在，坚决支持香港警队严正执法。

来自包括东盟各国及日本、韩国执法部门部长级官员在内的200余名参会代表出席会议。(完)

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