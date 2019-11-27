最酷的素食餐厅散发着健康与阳光

阿姆斯特丹牛油果秀餐厅（The Avocado Show）的一道菜。

享受假期的我们有必要去尝试素食或到纯素食餐厅用餐。

认为素食都很单调吗？新一代的超级厨师和餐馆老板正在排队改变你的想法。

食品评论家说，世界上最热的旅游城市中的最酷餐厅越来越有可能只提供素食食品。

阿姆斯特丹

牛油果秀餐厅（The Avocado Show）提供非常绿色健康的餐食，尽管纯素主义者会抱怨，菜品中有非素食食品。好消息是，餐厅背后的团队希望在整个欧洲扩展业务。

柏林

在德国屡获殊荣的Lucky Leek餐厅，为素食主义者提供素食。

柏林也有家Voner，这是一家提供纯素食的咖啡馆。

洛杉矶

Little Pine素食餐厅提供休闲菜品，它拥有众多的追随者，所有利润都用于动物福利慈善机构。

想要更多的明星力量？梅尔罗斯大街上的素食餐厅Crossroads接待过很多名人。

特拉维夫

在Bana餐厅的大窗户旁或花园中挑选一张桌子，然后开始享用松饼配腰果奶油或是杏仁鳄梨并包裹龙舌兰太妃糖的晚餐，真是让人流连忘返。你还可以在用餐时点一份招牌的杏仁牛奶或一杯热桑格利亚汽酒，放松身心。

特拉维夫（Tel Aviv）已变为素食主义者的美食之地，算来这里拥有400多家素食餐馆。

悉尼

素食者可以在Yellow餐厅参加盛宴，这里12月31日会举行的七道无肉品尝菜，餐后还提供覆盆子酸奶冰糕和甘草蜂蜜糕点。

这家餐厅坐落在一个美术馆中，外面的黄色墙壁旁摆着桌子。菜品丰富，还有单点菜单。

另外，也可以尝试Little Turtle餐厅做的纯素食泰国餐，其中的“鱼咖喱”不含鱼。

(责编：燕勐、杨牧)