中国浙江—西班牙巴塞罗那经贸交流会在巴塞罗那举行

交流会现场

人民网马德里11月27日电 （记者姜波）由中国国际贸易促进委员会浙江省委员会、加泰罗尼亚企业组织联合会主办，浙江省国际商会、西班牙温州总商会承办的中国浙江—西班牙巴塞罗那贸易投资交流会当地时间26日在西班牙巴塞罗那举行。浙江省贸促会、浙江省国际商会秘书长严佳，加泰罗尼亚企业组织联合会国际部副主席雷蒙·帕卢，中国驻巴塞罗那总领馆主任薛远，浙江省贸促会驻西班牙（巴塞罗那）联络处首席代表、西班牙温州商会会长张永树出席本次活动开幕式并致辞。浙江省经贸代表团、西班牙温州总商会与西班牙企业家代表等150余人参加了本次活动。

浙江省贸促会、浙江省国际商会秘书长严佳在致辞中表示，近年来，中西两国全面战略伙伴关系稳步向前发展，双边经贸关系不断加强。在全球化的背景下，国际贸易是驱动经济增长的重要组成部分，中西经济有很强的互补性，有必要建立长期合作机制。这次浙江省经贸代表团来西举办贸易投资洽谈会，是进一步落实“一带一路”倡议、推动浙江与西班牙贸易投资合作取得新进展的具体行动。希望浙江省与西班牙的企业家们，充分利用这次交流会的机会，开展交流合作，将两国优质的产品出口到对方。浙江省贸促会、浙江省国际商会将竭诚做好服务工作，也希望加泰罗尼亚各级政府能够为中国企业开拓西班牙市场提供便利。

加泰罗尼亚企业组织联合会国际部副主席雷蒙·帕卢表示，浙江是中国的经济大省，加泰罗尼亚自治区在西班牙各地区中经济发展水平名列前茅，加泰罗尼亚也是西班牙贸易中心、交通枢纽，经商的环境条件优越，加泰罗尼亚政府积极为国内外企业提供优质、便利的服务，欢迎浙江的企业家们到加泰罗尼亚投资兴业。

中国驻巴塞罗那总领馆主任薛远在致辞中表示，近年来，中西经贸关系取得了新的进展，这次浙江省经贸代表团的到来，将进一步加强中国与西班牙的经贸合作水平。希望中西企业家代表通过这次活动，结识更多的贸易伙伴，共同把中西经贸合作推向新高度。

此外，在经贸交流会上，还举行了浙江省贸促会驻西班牙（巴塞罗那）联络处授牌仪式，西班牙温州总商会会长张永树当选联络处首席代表。

此外，西班牙贸易投资实务说明会25日也在巴塞罗那召开，浙江省贸促会驻西班牙（巴塞罗那）联络处首席代表、西班牙温州商会会长张永树，中国建设银行巴塞罗那分行副总经理董崎，正泰集团西班牙分公司大客户经理朱辰之，中国国际航空公司巴塞罗那营业部销售经理孔纯倩，Lumisa电力有限公司董事长包昌宇等向浙江经贸代表团的企业家们介绍了在西中资企业从事贸易活动的投资经验和需要注意事项，并和浙江经贸代表团的企业家们交流互动，解答了企业家们所提出的问题。

(责编：刘洁妍、贾文婷)