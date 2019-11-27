“中国医院精湛的专业技术为联黎部队东区提供了很高水平的医疗服务，感谢你们为当地提供了完美的医疗救助，这符合联黎部队为和平而工作的服务理念。”

——拉斐尔·科洛梅尔

黎巴嫩贝鲁特当地时间11月25日，联合国驻黎巴嫩维和部队东部战区司令拉斐尔·科洛梅尔准将郑重地将一封嘉奖信交给中国第18批赴黎维和医疗分队队长李如振,感谢中国医院在他任职期间对他工作的大力支持。

中国维和医疗分队隶属于联黎司令部，由30名官兵组成，主要担负联黎东部战区4000余名军事和民事人员的日常医疗卫勤保障，同时也为驻地民众提供力所能及的人道主义医疗救援。

自5月底部署到位以来，中国维和医院接诊4200余人次，开展大小手术30多台次，先后4次启动直升机空运医疗后送救护。同时，具有中国传统特色的中医疗法，有效治疗了部分患者急性肌肉损伤、慢性肌肉劳损和各类颈、肩、腰、腿等训练伤。为解决西部战区官兵就诊皮肤科和中医科难的问题，我维和医院还定期在西部医院坐诊，让他们就近接受中国特色医疗服务。中国维和医院优质、专业和高效的医疗服务得到了各国官兵的广泛认可。

中国维和医院在黎巴嫩南部地区先后进行了6次义诊活动，更是首次被邀请到黎以边境和戈兰高地大山里的村庄进行义诊，引起积极反响。800多名当地民众接受免费诊疗，大大缓解了他们看病难、看病贵的问题。中国维和医院在当地声名远播，成为一张亮丽的名片。

据李如振介绍，一批批维和官兵担负着责任与使命，义无反顾地投身维和战场，在这片战火纷飞土地上卫护和平、传播大爱，在接下来的任务时间里，我维和部队官兵将斗志昂扬、稳扎稳打，续写好维和使命，并为任务地区的和平与稳定贡献力量。（完）

(责编：秦白雪(实习生)、杨牧)