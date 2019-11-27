尼日利亚奥贡广东经济贸易合作区举办成立十周年庆典

人民网拉各斯11月27日电（记者 姜宣） 26日，尼日利亚奥贡广东经济贸易合作区（简称合作区）内张灯结彩，彩旗飘扬，以“十年筑梦、百年辉煌”为主题的合作区建园十周年庆典隆重举行，活动回顾了合作区十年发展成果，举行了新企业入园签约及合作备忘录签署仪式等。

尼联邦工贸投部长奥通巴·阿德巴约、奥贡州州长达坡·阿比奥顿、尼联邦众议院外事委员会主席尤素福·雅库布，驻尼拉各斯总领馆总领事储茂明、驻尼使馆经商处参赞李元、广东新南方集团有限公司副总裁邓愚等出席庆典活动。

储茂明表示，10年来，合作区作为中尼经贸合作的桥头堡，带动了当地产业发展，创造了大量就业机会，提高了人民生活水平。今年上半年，中尼双边贸易额同比增长20.7%。尼继续保持中国在非洲第三大贸易伙伴、最大工程承包市场和重要投资目的地地位。新形势下，中尼双方共同利益增多，中非关系更加重要，中非合作是大势所趋、人心所向，相信在两国领导人引领下，中尼关系将进入快速发展新阶段。

阿比奥顿首先用中文“你好”来表达对中方的感谢，他表示，此庆典是奥贡州朝着工业化与经济发展的里程碑事件。10年来，合作区已经成为推动经济合作的重要平台，为国家商业发展与工业化做出了重要贡献。希望未来，大家务实合作、包容互信，奥贡州政府也将出台新政策，吸引更多企业来投资，共同打造良好营商环境。

奥贡广东经济贸易合作区是首批八个获得中国政府批准的境外经贸自由贸易区之一，亦是我国首批落户非洲的国家级对外经济贸易合作区。2013年，广东新南方集团通过股权交易，收购了广东新广国际中非投资有限公司原先持有的60%股权，并于2016年9月底正式全面接管合作区的运营管理，目前区内已实现了海关、移民局等一站式服务。

合作区总体规划100平方公里，合作期为99年。2008年1月奥贡州政府签发了首期20平方公里的土地证，启动区面积2.24平方公里。目前，合作区内注册企业63家，聘用当地工人6000余人，计划今后每年可为当地至少新增1000个就业机会。

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