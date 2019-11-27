中国驻西班牙大使吕凡举办离任招待会

各界来宾共叙友谊

人民网马德里11月26日电（记者陈晓航、姜波）中国驻西班牙大使吕凡25日在马德里举办离任招待会，西班牙首相府国际事务、欧盟、G20及全球安全秘书长阿尔瓦雷斯、首相府外事局长雷东多、外交部亚太司司长萨洛蒙等西政府官员、各界人士、各国驻西使节、驻西中资机构、旅西侨胞及留学生代表等300余人出席。

吕凡大使说，“2014年12月18日，我和夫人抵达美丽的西班牙。这是充满成就感的五年。五年来，双边关系不断取得积极进展。特别是习近平主席对西班牙进行的历史性国事访问，拓展了双边务实合作的新空间，架设了双方人文交流的新桥梁，为两国在多边领域加强协作注入新动力，进而推动中西全面战略伙伴关系进入新时期。”

阿尔瓦雷斯秘书长代表西班牙政府致辞，感谢吕凡大使为中西关系发展所付出的巨大努力。他表示，在吕大使任内，双边关系以习主席历史性国事访问以及建交45周年为契机迎来快速发展，向前迈出的每一小步都使双方更亲近。吕大使不仅亲历了双边关系的重要时刻，还实实在在推动两国务实合作取得丰硕成果，五年的履职取得了卓越成绩。

招待会现场播放了吕凡大使五年工作回顾视频。来宾们高度评价吕大使任内为推进中西关系发展做出的积极贡献，并表达了对吕大使夫妇的衷心祝福。

(责编：徐祥丽、杨牧)