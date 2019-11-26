中国工业经济联合会与西班牙IE大学签署合作意向书

人民网北京11月26日电 （记者姜波）“中国-西班牙经贸交流与教育合作暨经贸目的国赋能计划启动仪式”11月25日在北京举行，中国工业经济联合会（以下简称“中国工经联”）执行副会长兼秘书长熊梦与西班牙IE大学副校长贡萨洛·加兰德签署双方在商业、科技及文化教育领域的合作意向书，以促进中国和西班牙两国之间的经贸往来、科技创新、文化教育以及人才培养等多领域合作，从而进一步提升“一带一路”倡议在西班牙商业及教育领域内的认知。根据该合作意向书，双方将共同探讨中西两国在上述领域内的学术合作与交流，并建立紧密的关系。西班牙驻华使馆教育参赞吉塞拉·康德·莫兰西娅、商务参赞卡洛斯·托特拉以及来自中外50余家企业的代表参加了此次活动。

西班牙IE大学副校长贡萨洛·加兰德说：“IE大学自成立以来，一直都非常重视与中国的关系，我们与中国很多高等院校都建立了不同程度的合作。中国在经济上所取得的巨大成就在世界上有目共睹，欧洲越来越希望与中国加强在各个层面上的交流。我们希望通过与中国工业经济联合会建立的合作关系，增强中国企业在西班牙的能见度，同时也让中国企业更加了解西班牙。”

中国工经联执行副会长兼秘书长熊梦表示，IE大学拥有国际一流的师资团队和广布全球的校友资源，与中国工经联形成优势互补。中国工经联去年推出了“经贸目的国赋能计划”，以“一带一路”沿线的重要国家为目的国，为其提供定制化的人才交流与培训服务，与IE大学所开展的合作也在该计划的框架下。在接下来的几个月内，双方将根据前期沟通成果共同举办“经贸目的国赋能计划——走进西班牙”系列活动，组织以西班牙为主题的集中培训，邀请来自政府、行业协会和企业的代表学习如何在西班牙进行贸易和投资，同时与IE大学进行对接，寻找西班牙当地能够满足合作意向条件的企业。”

据介绍，根据该合作计划，中国工经联和IE大学未来将联合组织一系列活动，包括在中国国内开展有关商业和投资机会、科技创新或产业数字化等方面的培训课程以及组织希望与西班牙开拓合作的工经联会员单位和企业、“一带一路”工商协会联盟成员、企业首席执行官或高管访问西班牙等。

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