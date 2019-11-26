中国—印度—尼泊尔佛教文化研讨会在成都召开

人民网成都11月26日电（记者李欣怡）11月25日，第三届中国—印度—尼泊尔佛教文化研讨会在成都召开。此次会议的主题为“加强佛教文化交流，促进民心相融相通”，由中国友谊促进会和四川大学南亚研究所共同举办。第十三届全国政协委员、社会和法制委员会副主任、公安部原副部长、中国友谊促进会理事长陈智敏，四川大学党委书记王建国、尼泊尔驻华大使利拉·马尼·鲍德尔等嘉宾出席会议并致辞。

来自印度德里大学、新那烂陀佛教大学、加尔各答城市学院、尼泊尔特里布文大学、蓝毗尼佛教大学、中国藏学研究中心、中国社科院、中国藏语系高级佛学院、四川大学、西南民族大学等三国有关机构的50余名代表参会。与会代表围绕佛教的发展现状及保护、开发与管理；佛教在促进社会的和谐与发展中发挥的作用；如何防止佛教极端主义产生和危害；如何携手加强佛教交流，促进文明互鉴等议题展开深入交流。

会议一致认为，佛教文化的交流是中国、印度、尼泊尔三国交往史上非常浓重的一笔，也是三国人民自古以来互联互通、互学互鉴的历史佐证。此次会议加强了三国佛教文化交流，同时也是落实三国元首关于加强文明互学互鉴的共识，促进三国不同文明间对话与交流的重要举措，为中印、中尼友好作出了积极贡献。（完）

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