“茶与中医的养生之道”讲座在布鲁塞尔举办

人民网布鲁塞尔11月25日电 （记者方莹馨）11月23日，比利时法语布鲁塞尔自由大学孔子学院举办了一场以健康保健为主题的讲座“茶与中医的养生之道”。该讲座由浙江大学茶叶研究所博士后周继红和辽宁中医药大学教授李春日两位老师主讲。

周继红以介绍中国茶叶种类引入讲座，以颜色为线索，地域为辅助，细致介绍了中国茶叶的分类和各地区不同茶叶品类的功效。又以绿茶为例，讲解了不同制作方法下，茶品不同的形态、气味、口感和作用。特别介绍了通过科学实验证明茶的保健作用，尤其是对于治疗肥胖的显著疗效，引起在场听众的极大兴趣。

理论讲解后周继红沏泡了绿茶、花茶和黑茶，请大家现场赏茶色、闻茶香、品茶味。使大家对茶获得了直接的感性认识。最后在优美的音乐背景下， 周继红还为大家呈现了一场精彩的茶艺展示，让听众体会到了中国茶艺之美。

李春日则首先系统地为大家讲解了中医理论：包括以阴阳互动为主调的中医哲学思想；金木水火土五行相生相克并与五脏对应，人体内界与自然外界内外相通，互为比类的独特医学理念；以及人体穴位脉理图。李教授还介绍了如何记忆穴位顺序与位置的有效方法。

在实践环节，李教授亲自为一位外国学员做了腹部和背部推拿，该学员表示：短短几分钟的推拿，让她身体明显放松，精神也随之愉悦。在李教授的指导下，学员们还练习了简单的基础按摩推拿手法。

讲座后，来宾纷纷表示，通过本次活动，不仅了解了茶叶和中医对人体健康保健的重要作用，更有幸品尝到了醇香的茶味，实践体会了推拿的技艺，收获丰富，希望未来孔子学院可以举办更多此类活动。

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