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中国银行伦敦分行举办成立90周年主题答谢活动

2019年11月26日09:24  来源：人民网-国际频道
 
中国驻英国大使刘晓明致辞
中国驻英国大使刘晓明致辞

人民网伦敦11月25日电（白天行）中国银行伦敦分行日前在伦敦金融城市政厅举行成立90周年主题答谢活动，回顾中国银行在英深耕厚植、砥砺奋进的发展历程，探讨新时代中国金融业国际化发展新方向，展望中英金融合作新前景。中国驻英国大使刘晓明、伦敦金融城市长William Russell、中国银行副行长孙煜等中英各界人士、中行客户员工代表共400余人出席。

刘大使在讲话中热烈祝贺中国银行伦敦分行成立90周年，称赞伦敦分行90年来一直是中华民族伟大复兴征程的“参与者”，也是中英金融合作的“领军者”和促进当地繁荣发展的“贡献者”。刘大使对伦敦分行未来发展提出三点期待：一是继续做中英开放合作的引领者，不断锐意进取，继续引领中国金融业走向世界；二是继续做中英金融合作的促进者，打造更多合作亮点，为促进中英金融合作发挥更大作用；三是继续做中英关系的推动者，打造亮丽的“中国名片”，讲好精彩的“中国故事”，筑牢中英友谊纽带，为促进中英关系“黄金时代”作出新的贡献。

孙煜副行长宣读了中国银行董事长刘连舸对中国银行伦敦分行成立90周年的贺信，并表示90年前伦敦见证了中国银行走向世界的第一步，今天伦敦将见证中国银行进一步迈向全球化舞台的新阶段。

佩里主席回忆了上世纪50年代初其父亲杰克·佩里的中英经贸往来“破冰之旅”、期间与中国银行伦敦分行相互支持的感人故事，高度赞赏中国发展成就，表示48家集团将继续为推进中英经贸和金融合作发挥积极作用。

罗素市长表示，伦敦金融城一直对各国投资者敞开胸怀，感谢中国银行伦敦分行多年来扎根金融城，服务和贡献当地，开展“中英慈善”项目，未来中英两国在金融领域的合作潜力巨大。

庆典活动现场还播放了大伦敦市长卡恩、英国财政部经济事务国务大臣格伦、英格兰银行行长卡尼等的祝贺视频。庆典上，中外艺术家和中行、员工做了精彩纷呈的演出。

1929年11月，中国银行在伦敦开设伦敦经理处，成为中国现代银行业在海外设立的第一家分支机构。目前中国银行伦敦分行营业网点覆盖伦敦、伯明翰、曼彻斯特、格拉斯哥等英国主要城市。

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(责编：秦白雪(实习生)、贾文婷)
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