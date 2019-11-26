中印尼携手开展合作 修复巴厘岛北部珊瑚礁

人民网登巴萨11月26日电（记者徐伟）11月25日，中国华电科工投资控股的巴厘岛电厂（巴厘岛电厂）联合印尼环保机构“美丽绿色地球基金会”共同成立珊瑚研究及恢复中心，旨在对相关海域珊瑚进行研究、跟踪分析其变化情况，探索和应对珊瑚生存面临问题等。同时，巴厘岛电厂还携手中国科研团队“珊瑚星球”在位于巴厘岛北部的电厂附近海域开展珊瑚野放活动，意在对电厂附近海域珊瑚多样性恢复产生积极影响，并为后续科研及珊瑚恢复等活动提供重要参考。

25日上午，“珊瑚星球”科研人员顺利将首批100株珊瑚幼苗放入既定海域。此次珊瑚野放活动将持续至27日，计划投放500株珊瑚幼苗，覆盖约200平米天然礁盘。专家预测，珊瑚移栽1年后，在保证持续监测、维护且不发生人为破坏和毁灭性“厄尔尼诺”现象前提下，目标珊瑚覆盖率能够提高至40%，两年后目标覆盖率提升至70%，珊瑚物种数将翻一倍。

在当天举办的珊瑚研究及恢复中心成立仪式上，印尼巴厘省布勒冷县县长阿古斯对珊瑚中心的成立及野放活动表示支持，并呼吁当地民众和企业共同将此类公益活动延续下去，同时希望以该区域生态环境治理为契机，进一步落实环境保护，在此基础上带动经济的快速、稳定发展。

中国驻登巴萨总领事苟皓东说，此次珊瑚中心的成立和珊瑚野放活动，将有助于进一步提高公众对海洋生物保护重要性的认识，注重人与自然的和谐发展。

据介绍，珊瑚是生物起源的摇篮，被誉为“海底热带雨林”。在海洋中，珊瑚礁虽然只占不到0.2%的面积，却养育了1/4的海洋物种，支持着全球1/10的海洋捕鱼量，为人类提供了巨大的生态和经济价值。近年来，随着海洋温度不断升高，加上人类活动的破坏，全球的珊瑚正濒临消失。一旦失去海洋生态环境中这至关重要的一环，将引起一系列连锁反应并威胁人类生存。

巴厘岛北部沿岸附近海域曾拥有大量的优良珊瑚礁群，但近20年来随着旅游业、养殖业、捕鱼业发展，以及受“厄尔尼诺”现象的影响，相关海域的珊瑚及珊瑚礁生物种类减少、数量降低，失去珊瑚礁保护的北部沿岸不断受到海浪侵蚀，当地捕鱼业和旅游业发展也因此面临严峻的困难。

为改变这种现状，巴厘岛电厂协调中国科学院派出专家团队，对巴厘岛北部沿岸水下环境进行了长期的观测和水质分析，结合在其他地区开展的珊瑚野放试验情况，对巴厘岛北部珊瑚礁恢复的可行性进行了详细分析并制定出解决方案。巴厘岛电厂珊瑚研究和恢复中心将结合当地原生珊瑚物种结构，把经过人工繁殖和选育的珊瑚幼苗，移植到曾有珊瑚生长但后来遭到破坏的天然礁盘上，以实现修复珊瑚礁的目标。

巴厘岛电厂投运至今，已累计供电约120亿度，占巴厘岛全岛用电量的逾40%，发电成本仅为该岛燃气电站发电成本的1/3，为巴厘岛电力供应提供了稳定、可靠、集约的解决之道，创造了良好的社会效益和经济效益。

(责编：秦白雪(实习生)、贾文婷)