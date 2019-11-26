土耳其向中国归还两件珍贵文物

归还文物唐代石窟寺壁画 记者王传宝摄

人民网安卡拉11月25日电 （记者王传宝） 土耳其政府向中国政府归还中国流失文物的移交仪式25日在位于土耳其首都安卡拉的安纳托利亚文明博物馆举行，双方签署了文物交接相关文件。

此次土政府向中方移交的文物共两件，分别是一幅唐代石窟寺壁画和一尊北朝晚期至隋代随葬陶俑。中国驻土大使邓励、土耳其文化和旅游部部长埃尔索伊出席了移交仪式并发表讲话。邓励代表中方接收了上述文物。

在致辞中，邓励对土方为促成两件中国文物顺利归还所作积极努力表示赞赏和感谢。他说，中土文明悠久，深刻理解文物所承载的精神价值，高度重视保护人类文化遗产，双方一直保持良好合作。两件珍贵文物的成功移交，是中土文物保护合作的最新成果，是履行相关国际公约、双边协定的范例，表达了土方对中国人民感情的尊重和中土友好，宣示了两国尊重人类文明遗产、防止盗窃、走私文化财产的决心。

邓励指出，中土近年人文交流日益密切。习近平主席同埃尔多安总统今年7月在北京会见时，重申两国扩大人文交流的重要意义。两国文物保护合作是落实两国元首共识的重要体现，有助于增进中土人民的相互了解，进一步深化中土友好。

埃尔索伊表示，文化财产是人类的共同财富，土中在保护文物问题上有共同理念。两国都是联合国教科文组织有关协议的缔约方。在签订《关于防止盗窃、盗掘和非法进出境文化财产的协定》十周年之际，土中双方共同努力促成两件珍贵的中国文物顺利归还，具有十分重要的意义。

中国驻土使馆文化参赞史瑞琳等中土各界人士出席移交仪式。

(责编：秦白雪(实习生)、贾文婷)