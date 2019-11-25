泰国举办第九届泰丝服装文化展活动

人民网曼谷11月25日电（记者孙广勇）11月23日，第九届“Celebration of Silk”泰丝服装文化展暨第二届泰丝国际时装周在曼谷皇家海军会议中心举办闭幕式。泰国总理巴育、副总理威萨努、文化部长易提蓬，以及各界人士、各国驻泰外交官等2000余人出席。中国驻泰国大使吕健夫妇及馆员参加。

在闭幕式上，吕健大使夫妇作为荣誉模特共同登台走秀。他们身着中国设计师易茗设计的泰丝礼服，与各国驻泰使节和外交官们同台走秀，精彩演绎了中泰文化交融产生的和谐之美，赢得全场阵阵掌声。

泰国总理巴育和副总理威萨努分别致词，感谢各国驻泰使馆对活动的鼎力支持，表示泰丝是泰国重要的文化符号和民族骄傲，近年日益成为重要的外销产品，在促进经济发展、改善人民生活、传承民族文化方面功不可没。诗丽吉王太后高度重视泰丝推广活动，在她的亲自关怀下，泰丝服装文化展的规模和影响不断扩大。希望通过诚邀各国计师制作泰丝服饰的方式，让更多人了解和喜爱泰丝，希望服饰文化交流互鉴加深泰国与各国人民的友谊。

第九届泰丝服装文化展暨第二届泰丝国际时装周活动于11月18日至23日在曼谷举行。11月19日，中国专场服装秀在曼谷亮相，以泰丝为载体，以“科技和未来”为主题的精美服饰令观众们耳目一新。泰国友人赞叹中国专卖秀把中国风、科技感与泰丝有机融合，体现了中泰文化交流的丰富多彩。

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