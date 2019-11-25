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在歌声中增进了解与友谊

——记第三届“唱响埃及”华语歌曲大奖赛决赛

2019年11月25日10:44  来源：人民网-国际频道
 
中国驻埃及大使廖立强和埃中友协代理会长艾哈迈德·瓦利为获得一等奖的选手颁奖。
中国驻埃及大使廖立强和埃中友协代理会长艾哈迈德·瓦利为获得一等奖的选手颁奖。

人民网开罗11月24日电（记者 周輖）23日晚，位于埃及开罗市中心的共和国剧院格外热闹，伴随开场歌曲《相亲相爱》的欢快旋律，和此起彼伏的中文“加油”声，第三届“唱响埃及”华语歌曲大奖赛决赛拉开帷幕。来自埃及的参赛选手及中埃两国表演嘉宾，用动人的歌声和真挚的情感，为当地观众奉上一台视听盛宴。

本届比赛自历时五个月，吸引了埃及各行各业约两百名热爱唱歌、喜欢中国文化的选手报名参加。经过海选、初赛、复赛等环节，最终有11名选手脱颖而出。选手们的表演风格多样，有的温柔婉转，有的高亢嘹亮，还有的动感十足，精彩的表演赢得台下掌声和欢呼声不断。

“我最喜欢的是《记得》这首歌曲，选手真诚的演唱打动了我。”比赛埃方评委、埃及歌手阿米尔·萨拉赫丁在欣赏选手表演的同时，低声跟着旋律哼唱，愉悦的心情写在脸上。另一名埃方评委、开罗歌剧院院长马基德则对于充满民族风情的《西海情歌》十分喜爱，“歌声和音乐没有国界，为我们架起了一座沟通的桥梁。”

为了呈现出最好的舞台效果，选手们做了充分的准备。获得三等奖的维罗妮卡选择了难度较高的《野子》作为参赛曲目，从咬字、音准、表情再到手势，她坚持每天观看歌曲原唱的表演视频，并录下自己演唱的视频进行对比，不断练习改进。“我所演唱的歌曲讲述的是一个关于追逐梦想的故事，这首歌给了我很大的激励，我也希望像歌曲里所唱的那样，继续追求我的梦想，不轻言放弃。”年仅20岁的桑德拉的参赛曲目是经典老歌《滚滚红尘》，为了更好诠释歌词中对于人生的复杂感慨，她专门找到歌曲对应的影片仔细研究剧情，最终凭借百转千回的歌声征服评委与观众，赢得一等奖。

比赛在当地引起了极大关注，受到观众的欢迎。选手晋级消息在社交媒体发布后，半个月内浏览量即超过30万人次，尼罗河电视台文化频道则对决赛现场进行了全程转播。有上万人在网络上参与了最佳人气奖投票，未能进入决赛的萨勒玛凭借超高的人气获得返场演出的机会，与中方嘉宾共同演唱《广岛之恋》。萨勒玛不会说中文，只能通过英文字母标音的方式背下歌词，当在电视上看到自己表演的部分后，萨勒玛兴奋地对本报记者说：“这次比赛让我对中国和中文有了新的认识。我想我是时候开始学习中文了。语言学习让埃中两国人民相知，明年我还要来参加比赛，希望到时我的中文更加流利。”

本届比赛由开罗中国文化中心主办。据总导演马宏武对人民网记者介绍，与上届相比，本届选手选择的歌曲难度更高、歌曲表演的水准也更佳出色，“华语歌曲大奖赛”的品牌正被越来越多的埃及人所熟知。埃中友协代理会长艾哈迈德·瓦利说，中埃建交60多年来，双边交往不断向好，文化交流是其中的重要一项，希望此类活动越办越多、越办越好。埃及文化部文化发展基金会主席法塔希·阿卜杜勒·瓦哈布表示，举办华语歌曲大奖赛，为中埃两国文化交流开辟了一个新平台，拉近了两个国家之间的距离，使两国民众在歌声中增进了解与友谊。

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(责编：燕勐、贾文婷)
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