开罗大学建筑学院师生与“非洲第一高”的亲密接触

人民网开罗11月25日电 (记者 曲翔宇) 当地11月23日上午，中建埃及在埃及新首都CBD项目现场举办“建证幸福”中建开放日活动。开罗大学建筑工程学院DRTPC研究中心主任奥萨玛·霍德胡德（Osama Hodhod）教授带领25名大学生来到标志塔项目参观交流。

上午10时，中建埃及与开罗大学建筑学院座谈交流会在标志塔项目部会议室举行。中建埃及分公司总工程师张善友致欢迎辞，他介绍了中建埃及的基本情况，并对中建埃及与开罗大学的进一步合作充满期待。奥萨玛表示，感谢中国建筑提供的一次与“非洲第一高楼”标志塔近距离接触的机会，这对于学生们的成长非常有帮助。中埃两国的友好交流可以追溯千年，他希望中国建筑与开罗大学之间的交流合作如同两国关系一样继往开来、日久弥新。

随后，标志塔项目部总工程师田伟作主题报告。他就中国建筑发展业绩、CBD项目和标志塔建设情况、标志塔先进技术及沙漠环境超高层建造课题等方面进行了介绍。田伟表示，作为中埃两国元首见签的重点工程，埃及新首都CBD项目备受民众关注。作为本项目的核心建筑，标志塔建成后将成为“非洲第一高楼”。基于标志塔项目大量先进技术、装备的成功实践, 中建埃及已经成功从中建总部申请到研究资金, 未来将致力于探究沙漠地区建造超高层建筑的关键技术, 希望与开罗大学工程学院就技术攻关、智库研究等方面开展深入合作。田伟还对学生们感兴趣的提问进行了解答。

在接受了项目管理人员的安全交底后，开罗大学师生一行穿戴反光背心和安全帽、开始分批进入标志塔施工现场参观。参观队伍分三批参观了钢筋自动化加工厂、BS层C80高强混凝土、L01层80mm厚的Q420高强钢柱、爬模和施工作业面，并在标志塔前合影留念。

期间，NUCA业主现场代表哈立德·伊特玛尼、DAR监理总监艾哈迈德·班纳、中建埃及分公司总经理常伟才等还与开罗大学师生进行了亲切交流。《人民日报》《宪章报》等中埃主流媒体记者采访、报道了本次活动。

据悉，本次中建埃及与开罗大学建筑工程学院座谈交流会活动共分为两批，第二批师生将在11月30日到访交流。

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