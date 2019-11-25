2019年比利时教育博览会在布鲁塞尔举行

比利时鲁汶大学展台前人头攒动。记者 任彦 摄

人民网布鲁塞尔11月24日电 （记者 任彦）为期两天的2019年比利时教育博览会23日在布鲁塞尔闭幕，约200家各类教育培训机构参展，近两万人参观。

展区分高等教育、职业教育、外语培训等几大板块。比利时几所知名大学展台前聚集着很多高中生和家长，他们纷纷咨询有关专业和课程设置，为将来申请大学做准备。也有一些初中生和家长前来，看看能不能及早把自己的兴趣和大学有关专业挂起钩来。

在职业教育板块，教育机构工作人员现场展示砌墙、木工、厨艺、园艺等技能。虽然前往咨询的参观者比高等教育板块的人少了很多，但也为想在手工艺方面有所发展的参观者提供了一个了解相关情况的窗口。

在外语培训板块有很多知名品牌外语培训机构，很多家长和孩子一同报名学习外语。其中一个展位格外引人瞩目，桌子上摆放着中比两面国旗，视频中不断播放着有关中文学习的教学短片。这是比中学院的展位，不时有参观者驻足询问有关信息。

比中学院是比利时一家中文培训机构。据比中学院院长秦治官介绍，随着中国经济的快速发展以及中比两国关系的日益密切，对中文感兴趣的比利时人越来越多。“比利时教育博览会为我们和有需求的人们搭建了一个面对面交流的平台，我们也通过这个平台传播中国文化。”

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